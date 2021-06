Berlin/Bonn/Dortmund (ots) - Die Kampagne für Saubere Kleidung (Clean Clothes

Campaign, kurz: CCC) kritisiert, dass Mitgliedsunternehmen im Textilbündnis

nicht verpflichtet sind, ihre Lieferkette offen zu legen. In einem neu

erschienenen Bericht zeigt die CCC auf, dass nur sehr wenige

Mitgliedsunternehmen ihre Lieferketten offen legen und dem Best

Practice-Standard des TransparencyPledge folgen. Nur mit dieser Transparenz

können menschenrechtliche Sorgfaltspflichten effektiv und glaubwürdig umgesetzt

werden. Die Kampagne für Saubere Kleidung bemängelt zudem, dass verbindliche

Vorgaben für menschenrechtliche Sorgfaltspflichten fehlen.



Nur mit transparenten Lieferketten ist Menschenrechtsschutz möglich





Die Kampagne für Saubere Kleidung fordert die Unternehmen im Textilbündnis auf,Transparenz über ihre gesamte Lieferkette herzustellen. "Nur wenn die Daten überdie Lieferketten offengelegt sind, können betroffene Arbeiter*innen in denProduktionsstätten Missstände bei Arbeitsbedingungen und Verletzungen vonArbeitsrechten den deutschenModeunternehmen zuordnen und von ihnen Abhilfeverlangen. Abhilfe bei Menschenrechtsverletzungen zu ermöglichen, ist auchzentrales Anliegen des nun beschlossenen Lieferkettengesetzes, dessen effektiveUmsetzung das Textilbündnis unterstützen müsste," sagt Aika Fischbeck vonFEMNET, einer Mitgliedsorganisation der Kampagne für Saubere Kleidung.Freiwilligkeit reicht nicht - alle Unternehmen müssen Transparenz-StandardsnachkommenDas Textilbündnis setzt darauf, dass Unternehmen freiwillig ihre Lieferketteoffenlegen. Dazu werden Zulieferbetriebe der Unternehmen in einer so genannten"Bündnis-Liste" gesammelt. "Nur 23 der 85 Mitgliedsunternehmen machen bei derBündnis-Liste mit. Auch sonst weist unser Bericht nach, dass dieLieferkettentransparenz bei der Mehrheit der Bündnisunternehmen noch deutlich zuschwach ist. Das zeigt: Freiwilligkeit zieht beim Thema Lieferkettentransparenzeindeutig nicht" , schlussfolgert Sina Marx von FEMNET, die Autorin desBerichts. Die Liste ist zudem eine Zusammenfassung und erlaubt keineRückschlüsse auf einzelne Unternehmen. Damit bleibt diese "Bündnis-Liste" weithinter dem Best Practice-Standard des TransparencyPledge zurück. Dieserverlangt, dass Unternehmen detaillierte Angaben zu allen Produktionsstättenvornehmen, z. B. Name, Adresse, Anzahl der Beschäftigten, hergestelltes Produktund Mutterunternehmen. Sina Marx verweist auf Positiv-Beispiele: "AndereInitiativen im Textilsektor machen es dem Textilbündnis vor, dass man seineMitgliedsunternehmen zu mehr Lieferkettentransparenz verpflichten kann, indemsie die Einhaltung des TransparencyPledge zu einer verbindlichenMitgliedschaftsanforderung machen."Verbindliche Vorgaben für menschenrechtliche Sorgfalt sind notwendigDie Kampagne für Saubere Kleidung kritisiert außerdem, dass im Textilbündnisverbindliche Mindestanforderungen fehlen, wie BündnisunternehmenSorgfaltspflichten umsetzen und wie sie darüber berichten sollen. Notwendig sindkonkrete Vorgaben darüber, wie Unternehmen Risiken für Menschen und Umwelt inihren Produktionsprozessen zu ermitteln haben, was sie unternehmen müssen, umdiesen Risiken entgegenzuwirken und mit welchen Informationen feststellbar ist,dass die Maßnahmen die Risiken angemessen mindern. "Die Prüfung der Berichtemuss anhand strenger Mindestanforderungen erfolgen, damit das Textilbündnisüberhaupt von einer angemessenen Umsetzung von Sorgfaltspflichten bei seinenMitgliedern sprechen kann. Wir werden im Herbst die Berichte derBündnismitglieder entsprechend prüfen und bewerten, mit welchem Anspruch dasBündnis und seine Mitglieder den menschenrechtlichen Sorgfaltspflichtennachkommen," kündigt Isabell Ullrich, Koordinatorin der Kampagne für SaubereKleidung, an.Pressekontakt:Für Interviews und Fragen steht Ihnen zur Verfügung:Aika-Maresa FischbeckReferentin Presse & Öffentlichkeitsarbeit, FEMNET e.V.Kaiser-Friedrich-Straße 11, D-53113 BonnPhone: 0175-846 55 60mailto:Aika.Fischbeck@femnet.dehttp://www.femnet.deIsabell UllrichKoordinatorin der Kampagne für Saubere Kleidungmailto:isabell.ullrich@moewe-westfalen.de01511-64 739 42http://www.saubere-kleidung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/77911/4947940OTS: Clean Clothes Campaign - Kampagne für Saubere Kleidung