Fantom Foundation: Der native Token FTM des DeFi-Kraftpakets Fantom wird bei BitFinex und Gemini gelistet

NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 18. Juni 2021 / Zwei wichtige Handelsplattformen für Kryptowährungen haben Fantom in den letzten 24 Stunden gelistet, während die Blockchain-Plattform und ihr native Token FTM weltweit an Bedeutung zulegen.

1. Bitfinex, eine der ältesten Kryptowährungsbörsen der Welt, hat die Notierung heute bekannt gegeben.

2. Die in den USA ansässige Börse für digitale Währungen Gemini gab die Notierung von FTM gestern bekannt und ermöglicht US-Bürgern den Kauf und Handel auf ihrer regulierten Handelsplattform.

Fantom wies im ersten Quartal 2021 ein bemerkenswertes Wachstum auf. Es ermöglicht Nutzern die Durchführung von Blockchain-Transaktionen ohne die Nachteile hoher Gebühren, komplizierter Schnittstellen, langsamer Transaktionsgeschwindigkeiten und mangelnder Sicherheit.

Bitfinex

Die Nutzer können FTM im Opera Mainnet abheben und einzahlen und dabei von der Geschwindigkeit und den geringen Transaktionskosten von Fantom profitieren. Bitfinex wurde 2012 gegründet und war eine der ersten professionellen Plattformen, die sich auf das wachsende Interesse am Handel mit Kryptowährungen ausrichtete. Seit damals hat das Team unschätzbare Erfahrungen gesammelt und seine Stellung als die Plattform schlechthin für Händler digitaler Vermögenswerte und Institutionen gefestigt.



Bitfinex wird im Asien-Pazifik-Raum, insbesondere in China, umfassend genutzt und durch die Notierung auf dieser Plattform baut Fantom seine Präsenz in der Region aus.

GEMINI

Gemini (eingetragen als Gemini Trust Company LLC) gilt als eine der vertrauenswürdigsten, zuverlässigsten und am besten regulierten Börsenplattformen für digitale Währungen. Ihre Schöpfer Cameron und Tyler Winklevoss haben diese Plattform erstellt, um es Menschen aus den USA zu ermöglichen, verschiedene Kryptowährungen auf sichere Weise unter Nutzung des USD handeln. Gemini hat sich als regulierte und seriöse Plattform einen Namen gemacht. Die Aufnahme von Fantom bei Gemini ist für beide Seiten von Vorteil, da Fantom dadurch seinem Ziel näher kommt, eine der besten DeFi-Plattformen (dezentralisierte Finanzen) in der Branche zu werden.