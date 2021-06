Dental Direkt regelt Nachfolge mit HANNOVER Finanz

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover/Spenge (ots) - Der Eigenkapitalpartner HANNOVER Finanz beteiligt sichim Rahmen der Nachfolgeregelung mehrheitlich an demDentaltechnologie-Unternehmen. Die Dental Direkt GmbH ordnet ihreGesellschafterstruktur mit Unterstützung der Beteiligungsgesellschaft neu undsetzt auf weiteres Wachstum. Der Gründer und Familienunternehmer Gerhard de Boerbleibt dem Unternehmen als Gesellschafter verbunden. Die Geschäftsführer MarcelBrüggert und Marvin Kühme beteiligen sich ebenfalls am Unternehmen.Dental Direkt mit Sitz im nordrhein-westfälischen Spenge wurde 1997 alsDirektvertrieb für dentale Verbrauchsmaterialien gegründet. Inzwischenbeschäftigt das Familienunternehmen über 100 Mitarbeiter und hat sich zu einemdigitalen Full-Service-Partner der zahntechnischen Labore entwickelt und stattetdiese mit selbst produzierten Fräsrohlingen, CAD/ CAM Equipment undImplantat-Komponenten aus. Zudem bietet Dental Direkt seinen Kunden dieMöglichkeit, komplexen Zahnersatz im eigenen Technologiezentrum imniedersächsischen St. Annen fertigen zu lassen. Das Herzstück des Unternehmensist die gläserne Produktion, eine der modernsten und automatisiertestenProduktionsstätten von Fräsrohlingen für die Dentalindustrie. Seit der Gründungist das Unternehmen stetig gewachsen. In diesem Geschäftsjahr wird ein Umsatzvon rund 30 Millionen Euro erwartet. Dental Direkt ist global ausgerichtet undbeliefert seine Kunden in mehr als 60 Ländern weltweit. Neben der exzellentenProduktqualität schätzen die Kunden den sehr guten Kundenservice und dieBeratungsqualität sowie die Lieferschnelligkeit und -zuverlässigkeit.Die HANNOVER Finanz Gruppe übernimmt 64 Prozent der Anteile an Dental Direkt.Der Gründer und Familienunternehmer Gerhard de Boer bleibt signifikant an demUnternehmen beteiligt und wird die weitere Entwicklung zunächst alsGeschäftsführer und später als Beirat aktiv begleiten. Die beidenGeschäftsführer Marcel Brüggert und Marvin Kühme beteiligen sich ebenfalls amUnternehmen. Der zuständige Investment Manager bei HANNOVER Finanz ChristianLömker sagt zur neuen Beteiligung: "Dental Direkt ist ein toll aufgestelltesUnternehmen, das in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Wir kennen denDentalmarkt sehr gut und sind von den Wachstumspotenzialen überzeugt. Wir wollenals Partner des Gründers und des Managements langfristig an derWeiterentwicklung mitarbeiten und die Marktführerschaft national undinternational weiter ausbauen." Goetz Hertz-Eichenrode, Vorstandssprecher derHANNOVER Finanz, sagt dazu: "Die Akquisition von Dental Direkt passt genau indie strategische Ausrichtung der HANNOVER Finanz sich auf Transaktionen in