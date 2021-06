Die übergeordnete Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Denn die Aktie liegt nach wie vor nur knapp oberhalb einer wichtigen Haltezone. Bisher lag dieses Low bei 0,15 EUR. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus.

Wer die übergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan eher keinen Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Schließlich steht dieser Indikator bei 0,28 EUR und deutet damit eher Kursverluste an. Doch auch wenn die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse in langfristigen Abwärtstrends höher ist, sind immer auch kräftige Plus-Tage möglich.

Fazit: Sind das bei Relay Medical jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.