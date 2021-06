Frankfurt am Main (ots) - Virtuelle, globale Konferenz FUTURE EUROPE SUSTAINABLE

Parallel zu dem G20 Gipfel in Italien und dem G7 und der COP26 inGroßbritannien, wird Europa die globale Koordination in Richtung einesnachhaltigen Aufschwungs steuern.DZ Bank und Maleki Corporate Group werden, mit ihren Partnern Deloitte, IFC,Morningstar und Robeco, sowie 80 Sprecher:innen aus 30 Ländern, in einerzweitägigen virtuellen und globalen Konferenz an dem 5. und 6. Julizusammenkommen, um die nächsten Schritte in Richtung weltweiter Koordination derFinanzmärkte zu überlegen.Ziel der Konferenz ist es, den Austausch auch in der Pandemie über die globalenThemen der Nachhaltigkeit weltweit aufrechtzuerhalten. "Nachhaltige Entwicklungist der Schlüssel für Lösung einer der schwersten Krisen unserer Zeit. Europahat jetzt das Ruder in der Hand!", bekräftigt Dr. Nader Maleki, CEO der MalekiCorporate Group und Initiator der globalen Konferenzreihe.Sprecher, Inverstoren und Politiker aus Märkten von Asien, Europa und Amerikawerden unter anderem Denis Beau , Erster Stellvertretender Gouverneur bei Banquede France; Rick Duke , Senior-Berater des U.S. Special Presidential Envoy forClimate; Elliott Harris , Chefökonom im Ressort für Wirtschaft und Soziales derVereinten Nationen; Alexia Latortue , Stellvertretende Geschäftsführerin desMillennium Challenge Corporation; Vivek Pathak , Globaler Leiter Klima-Businessder World Bank Group.Informationen über die globale Konferenz FUTURE EUROPE SUSTAINABLE EUROPEerhalten Sie hier: https://www.maleki.de/future-europe-sustainable-europe-2021/Kontakt für PresseanfragenDarius MalekiE-Mail: mailto:d.maleki@maleki.deTelefon: +49 (0)171 74 96 02 2Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156685/4948108OTS: Maleki Corporate Group