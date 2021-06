EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Highlight Event and Entertainment AG schliesst Kapitalerhöhung mittels Privatplatzierung mit einem Emissionserlös von CHF 9 Mio. erfolgreich ab



Der Verwaltungsrat der Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat heute beschlossen, eine Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital mittels Privatplatzierung von 300'000 neuen Inhaberaktien durchzuführen und hat diese heute erfolgreich abgeschlossen. Zu diesem Zweck wurde das Bezugsrecht gestützt auf Art. 3a Abs. 2 der Statuten aufgehoben. Sämtliche neuen Inhaberaktien sind von einem bestehenden Investor zu einem Ausgabepreis von CHF 30 in bar je Aktie gezeichnet worden. Der Emissionserlös von brutto CHF 9 Mio. aus der Kapitalerhöhung trägt zur Refinanzierung eines auslaufenden Kredits bei.