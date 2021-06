Anlegerverlag AstraZeneca entfernt sich von historischer Marke! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 21.06.2021, 17:48 | 23 | 0 | 0 21.06.2021, 17:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Ist es jetzt schon vorbei mit dem Hype um die Impfstoff-Marke AstraZeneca? Nachdem die Coronazahlen in England wieder enorm angestiegen sind, wirkt sich das auch auf den Ruf von AstraZeneca aus! Denn AstraZeneca ist in England die verbreitetste Impfstoff-Variante! Diese scheint aber gegen die Delta-Variante des Coronavirus machtlos zu sein, was die hohen Infektionszahlen erklärt! Download-Tipp: Ist die Aktie von AstraZeneca momentan einen Kauf wert?! Diese Aktie wird Ihr Depot möglicherweise langfristig auf die Überholspur führen. Die Kursaussichten sind immer noch gut, wenn man auf die Erfolge der letzten Monate schaut. Für den Sonder-Report zu den Impfstoff-Aktien einfach hier klicken. AstraZeneca ist in diesen Tagen ein ganz heißes Eisen, was für große Unstimmigkeiten an der Börse sorgt. Der eine ist der Meinung, dass diese Aktie bereits deutlich zu hoch bewertet ist, der andere glaubt an eine weitere Kurserhöhung! Wie sich die Aktie genau entwickeln wird, können wohl nur Experten beurteilen. Die Delta-Variante trägt bestimmt nicht zu einer leichteren Bewertung bei! Hier kann es also definitiv in beide Richtungen gehen, wobei die Aktie heute erstmal nach unten zeigt. Möglicherweise ein erstes Anzeichen für den Verfall, möglicherweise aber auch ein herausragender Einstiegsrabatt! Wie geht man damit jetzt um? Auf jeden Fall fällt der Kurs erst einmal um 0,36 Prozent und 0,35 Euro auf nur noch 97,72 Euro und macht damit die Anleger unglücklich! Fazit: Kann AstraZeneca jetzt wieder in die Höhe schießen? Aber auch andere Impfstoff-Aktien könnten Ihr Depot auf die Überholspur bringen. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern, um mehr zu erfahren!





