Deutsche Anleihen geben nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutsche Bundesanleihen sind am Montag gesunken. Nachdem sie am Morgen noch zulegen konnten, drehten sie gegen Mittag in die Verlustzone und bauten ihre Verluste bis zum späten Nachmittag deutlich aus. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel zuletzt um 0,34 Prozent auf 172,09 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg auf minus 0,17 Prozent.

An den Finanzmärkten hellte sich die Stimmung im Handelsverlauf auf, was die Festverzinslichen unter Druck setze. Die Angst vor perspektivisch höheren Leitzinsen in den USA und weniger Wertpapierkäufen durch die US-Notenbank Fed nahm etwas ab.