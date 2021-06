SK Capital erzielt Einigung über den Verkauf von Niacet für 1,015 Mrd. US-Dollar

Jack Norris, Managing Director bei SK Capital, sagte: „SK Capital hat den besonderen Vorzug erhalten, mit Kelly Brannen und dem gesamten Niacet-Team eine Partnerschaft einzugehen. Wir sind sehr erfreut und überaus beindruckt von den Leistungen von Niacet in den vergangenen vier Jahren. Sie basieren auf dem erfolgreichen Fundament, das die Familie Brannen über viele Jahrzehnte aufgebaut hat. Wir sind überzeugt, dass Niacet gut aufgestellt ist, um dieses Wachstum fortzuführen und unter Kerrys Führung zu florieren. Wir wünschen Kerry und allen Mitarbeitern von Niacet viel Erfolg.“

Kelly Brannen, CEO und maßgeblicher Minderheitseigentümer von Niacet, kommentierte: „Wir sind stolz auf das großartige Vermächtnis, das wir mit Niacet geschaffen haben und das bis zum Kauf von Niacet durch meine Familie im Jahr 1978 zurückreicht. Diese Transaktion bestätigt den Ruf, den wir als vertrauenswürdiger Branchenführer mit einer langjährigen Erfolgsbilanz bei der Herstellung hochwertigster Produkte auf dem Markt entwickelt haben. Unser ständiger Fokus auf Innovation war der Schlüssel zur Entwicklung und zum Erfolg unserer neuen Clean-Label-Produkte. Ich möchte unseren Mitarbeitern für ihren Einsatz und ihr Engagement und SK Capital für ihre Unterstützung während der gesamten Zeit als Eigentümer danken. Gemeinsam haben wir das Unternehmen erheblich gestärkt und erweitert. Gleichzeitig haben wir die nächste Wachstumsphase von Niacet eingeleitet. Wir betrachten den Verkauf an Kerry als eine perfekte Lösung. Niacet wird in der Lage sein, viel schneller zu wachsen und in neuen Märkten rund um den Globus zu verkaufen. Wir freuen uns sehr, Teil der Kerry-Familie zu werden.“

Der Abschluss der Transaktion wird bis zum Ende des dritten Quartals 2021 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen. Credit Suisse und The Valence Group of Piper Sandler fungierten als Finanzberater von Niacet und Latham & Watkins LLP fungierte als Rechtsberater von SK Capital und Niacet.

Über Niacet

Niacet ist ein globaler Marktführer für Konservierungstechnologien. Das Unternehmen nimmt eine klare Führungsposition in den Bereichen Backwaren und Pharmaprodukte ein und bietet kosteneffiziente, natriumarme Konservierungssysteme für Fleisch und pflanzliche Lebensmittel, sowohl für konventionelle als auch für Clean-Label-Lösungen. Alleinstellungsmerkmal von Niacet sind seine patentrechtlich geschützten Trocknungs- und Granulierungsverfahren in den Hauptmarktkategorien Backwaren, Fleisch und Pharmaprodukte. Das Unternehmen betreut Kunden in über 75 Ländern und verfügt über wichtige Produktionsstätten in Niagara Falls (USA) und Tiel (Niederlande)

Über SK Capital

SK Capital ist eine private Investmentgesellschaft mit einem disziplinierten Fokus auf die Sektoren Spezialmaterialien, Chemie und Pharmazeutika. Das Unternehmen ist bestrebt, solide und wachsende Unternehmen zu unterstützen, die einen erheblichen langfristigen Wert schaffen. SK Capital setzt seine Branchen-, Betriebs- und Investitionserfahrung ein, um Möglichkeiten zur Transformation von Unternehmen in leistungsstärkere Organisationen mit verbesserter strategischer Positionierung, höherem Wachstum und größerer Rentabilität sowie einem geringerem Betriebsrisiko zu identifizieren. Das Unternehmensportfolio von SK Capital erwirtschaftet einen Jahresumsatz von ca. 11 Milliarden US-Dollar, beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiter und betreibt 150 Anlagen in 28 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie www.skcapitalpartners.com.

¹ Der Barkaufpreis von 853 Mio. € basiert auf einem aktuellen Wechselkurs von 1,19 US-Dollar : 1 Euro

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210621005653/de/