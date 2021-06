PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den Börsen in Mittel- und Osteuropa haben sich am Montag die Aktienmärkte in Prag und Budapest der wieder guten Stimmung an den internationalen Handelsplätzen angeschlossen. In der Vorwoche hatte noch die Furcht vor steigenden Zinsen auf die Stimmung gedrückt.

In Prag verbuchte der tschechische Leitindex PX am Montag ein Plus von 0,34 Prozent auf 1165,95 Punkte. Die Kursbewegungen der Schwergewichte hielten sich aber in engen Grenzen. Die Papiere des Energieversorgers CEZ etwa zeigten sich prozentual unverändert und Komercni Banka legten um 0,58 Prozent zu.