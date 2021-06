WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Montag mit Zugewinnen aus dem Handel gegangen. Nach einem schwachen Start am Wiener Börsenparkett konnte der heimische Leitindex im Handelsverlauf seine Anfangsverluste zunehmend aufholen. Gegen Ende der Handelssitzung schaffte der ATX dann den Sprung in die Gewinnzone und schloss letztendlich mit einem Plus von 0,44 Prozent bei 3449,37 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,46 Prozent auf 1757,68 Einheiten.

Damit kann das heimische Börsenbarometer die Schwäche der Vorwoche erstmal hinter sich lassen. Zuletzt hatte der ATX vier Verlusttage in Folge verbucht. Vor allem die Aussicht auf möglicherweise rascher als erwartet steigende Zinsen seitens der US-Notenbank hatte in der vergangenen Handelswoche auf den Kursen belastet. Diese Sorgen traten am Montag wiederum etwas in den Hintergrund.