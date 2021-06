Die Naga Group hat ungeprüfte Zahlen für die ersten fünf Monate des laufenden Jahres bekannt gegeben. In diesem Zeitraum habe man gegenüber dem Vorjahreswert einen Umsatzanstieg um 90 Prozent auf 10,1 Millionen Euro erzielt, so die Hamburger. „Mit bislang über 155.000 neuen Konten kamen im Jahr 2021 bisher mehr Neuanmeldungen hinzu als im gesamten Jahr 2020”, so Naga. Mit mehr als 5 Millionen abgewickelten Transaktionen sei ...