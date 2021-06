Umweltministerin Heinen-Esser und Wirtschafts- und Energieminister Pinkwart weihen Photovoltaikanlage ein

Essen (ots) - Auf dem Dach des Landesamtes für Natur, Umwelt und

Verbraucherschutz werden künftig 50.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugt



Auf dem Dach des Hauptgebäudes am Standort Essen produziert das Landesamt für

Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) in Essen gemeinsam mit dem Bau- und

Liegenschaftsbetrieb (BLB NRW) zukünftig mit einer eigenen Photovoltaikanlage

erneuerbaren Strom. Das Land möchte seine Verwaltung bis 2030 klimaneutral

gestalten. Die neu errichtete Anlage trägt mit dazu bei, dieses Ziel zu

erreichen. Zudem ist sie für das LANUV ein weiterer Baustein als Modellbehörde

für die nachhaltige Verwaltung. Die offizielle Einweihung nahm LANUV-Präsident

Dr. Thomas Delschen gemeinsam mit Umweltministerin Ursula Heinen-Esser,

Wirtschafts- und Energieminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart und Gabriele

Willems, Geschäftsführerin des BLB NRW, vor.





"Wir müssen alle Lebensbereiche konsequent nachhaltig aufstellen - hierzu gehörtnatürlich auch und ganz besonders die öffentliche Verwaltung. Einklimaschonendes, ressourceneffizientes und umweltgerechtes Leben undWirtschaften schützt die Umwelt, steigert die Lebensqualität und Gesundheit undist nicht zuletzt Teil des Generationenvertrages. Als Modellbehörde arbeitet dasLANUV konsequent an einer Verbesserung der Nachhaltigkeit. Die neuePhotovoltaikanlage ist hierzu ein weiterer wichtiger Baustein", soUmweltministerin Heinen-Esser.Die Landesregierung hat mit Kabinettbeschluss vom 19. März 2019 den Ausbau vonPhotovoltaik-Anlagen auf Dächern von Gebäuden beschlossen, die der landeseigeneBau- und Liegenschaftsbetrieb NRW betreibt. Wirtschafts- und EnergieministerPinkwart erklärte: "Um die ambitionierten Klimaziele zu erreichen, müssen wirkonkret handeln. Der Ausbau der Photovoltaik in Nordrhein-Westfalen ist dafürzentral. Deshalb freue ich mich, dass diese Landesregierung es ermöglicht, dassnunmehr auch das LANUV eine PV-Anlage erhält. Bis 2030 wollen wir die Potenzialealler Bestandsgebäude erschließen. Bei Neubauvorhaben und umfassendenModernisierungen wird das Land die Nutzung von Photovoltaik und anderenSolaranlagen prüfen und wenn möglich umsetzen."Der BLB NRW hat die Photovoltaikanlage in Essen aus 158 Einzelmodulenrealisiert. Mit dem hier erzeugten Strom können zwölf Haushalte mit je vierPersonen versorgt werden. Das LANUV könnte mit der jährlich gewonnenen Energiezum Beispiel die eigenen Elektrofahrzeuge zehn Jahre lang betreiben. Dank einererhöhten Unterkonstruktion der insgesamt 268 Quadratmeter einnehmendenSolarmodule konnte die bestehende Dachbegrünung erhalten werden.