Unibail-Rodamco-Westfield - URW: neues Long-Setup beim französischen Immobilien- und Investmentunternehmen >>>

Die Corona-bedingte Flaute hat tiefe Spuren hinterlassen und so sehen die Prognosen bis einschließlich 2022 rote Zahlen vor.

Das Wertpapier war bereits am 26. März und am 24. Mai diesen Jahres Gegenstand eines Long Trades. Diese liegen aktuell mit 24.20 und 26.89 im Plus. Derzeit ergibt sich mit dem Rücksetzer vom Pivot-Hoch un deiner klar definierten Unterstützung erneut eine Chance für ein Long Setup. Das aktuelle Halbjahresplus liegt bei knapp 21 Prozent.

Chart vom 21.06.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 78.62 EUR

Meinung: Das Unternehmen vermietet Einzelhandelsflächen und Veranstaltungshallen. Die Corona-bedingte Flaute hat tiefe Spuren hinterlassen und so sehen die Prognosen bis einschließlich 2022 rote Zahlen vor. Dennnoch scheint die Substanz des Unternehmens so solide zu sein, dass die Aktionäre nicht davolaufen.

Setup: Wir gehen davon aus, dass die Aktie nicht unter die Unterstützungsline fällt und setzen den Kauftrigger beim Überschreiten der Tageskerze vom Montag. Kursziel wäre das bereits erwähnte Pivot-Hoch vom 9. Juni. Die Details zu diesem Long Setup gibt es im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in URW.

Veröffentlichungsdatum: 21.06.2021

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

