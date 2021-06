Brains Bioceutical Corp. bringt Kapitalbeschaffung in Höhe von 31,9 Mio. USD mit Hauptinvestor DSM Venturing zum Abschluss

Brains Bioceutical Corp. („Brains“ oder das „Unternehmen“) gibt erfreut bekannt, dass eine Kapitalbeschaffung unter Beteiligung von DSM Venturing und bestehenden Brains-Aktionären in Höhe von 31,9 Millionen US-Dollar zum Abschluss gebracht wurde. DSM Venturing, der Hauptinvestor in dieser Runde, ist der Risikokapitalgeschäftsbereich von Royal DSM („DSM“), einem weltweit tätigen zweckgerichteten wissenschaftsorientierten Unternehmen mit Schwerpunkt auf Gesundheit, Ernährung und nachhaltiger Lebensweise. Diese richtungweisende Investition und strategische Transaktion festigt die Position von Brains als eines der führenden Pharmaunternehmen im Cannabinoid- bzw. CBD-Sektor. Del Morgan & Co. agierte als Finanzagent bezüglich der Kapitalbeschaffung.

„Der Abschluss der Kapitalbeschaffung markiert einen spannenden Meilenstein für das Team von Brains. Mit dem Vertrauen von DSM in dieser nächsten Runde wird die strategische Position von Brains innerhalb der Pharmabranche untermauert“, sagte Rick Brar, CEO und Chairman von Brains. „Die zunehmende Nachfrage nach isolierten CBD-aktiven Pharmaingredienzien (API) steigt in der Pharma- und Nutrazeutikbranche weiter an. Unser Team setzt sich unermüdlich dafür ein, Brains als Marktführer in der CBD-Branche zu positionieren. Unsere Lizenzenreihe hat Brains eine rapide Aufskalierung in dieser Branche ermöglicht“, so Brar weiter.

Pieter Wolters, Managing Director bei DSM Venturing, kommentierte: „Der CBD-Markt wächst sehr schnell, insbesondere aufgrund der immer stärkeren Evidenz, die das Potenzial von CBD-APIs in diversen Therapiebereichen demonstriert. Darüber hinaus wenden sich die Verbraucher zunehmend CBD-Produkten zu, um Gesundheitsprobleme in Angriff zu nehmen. Die beispiellose Expertise und Herstellungsfähigkeiten von Brains im Bereich CBD machen diese Partnerschaft mit DSM und dessen einzigartigen wissenschaftlichen und Marketing-Fähigkeiten im Pharmasektor zur idealen Strategie für Akteure diesem Bereich, die das Potenzial von CBD für eine Arzneimittelentwicklung im Frühstadium erschließen möchten.“

Brains ist eines von wenigen Unternehmen in der ganzen Welt, das CBD als API für pharmazeutische Anwendungen, Forschung, Entwicklung und klinische Studien produziert. Es ist außerdem einer von sehr wenigen Herstellern in der kommerziellen Produktion in Europa mit EU-GMDP-Zertifizierung, der CBD-APIs für die Anwendung in der Human- und Veterinärmedizin innerhalb einer MHRA-lizenzierten Anlage produziert. Das CBD-API von Brains - sein Hauptangebot auf dem Markt - enthält 99,7 Prozent CBD und kein Tetrahydrocannabinol (THC).