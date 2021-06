1,5 Mrd CAD Programm zum Ausbau der grünen Wasserstoffproduktion „im Lande“ – weitere 3,5 Mrd CAD sollen dadurch aktiviert werden

Und so liess sich der Minister vernehmen mit dne Worten: „Today our Government is launching a new $1.5bn Clean Fuels Fund to facilitate the next generation of fuel production, including clean hydrogen, and to deliver on some of the early actions laid out by our Hydrogen Strategy,” Und weiter: “Today, clean fuels make up less than 5% of the energy mix. By growing our domestic market, and increasing our capacity to produce clean fuels, we can increase that share up to 60% – and that’s where it needs to be.”

Und durch dieses Programm sollen bis zu 35.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Bewerbungen für „interessante Projekte“ könnten in den nächsten 100 Tagen eingereicht werden – man will wohl wirklcih keine Zeit verlieren. Und hier könnte Ballard Power mindestens indirekt als lokaler Anbieter einer wettbewerbsfähigen Brennstoffzelle profitieren: Die Produktion derartig grosser Mengen grünen Wasserstoffs wird nur Sinn machen, wenn die angestrebte Hydrogenisierung des Mobilitäts- und Transportsektors erreicht wird. Durch brennstoffzellenbetriebene Busse – hier ist Ballard beriets Weltmarktführer (ausserhalb Chinas) – brennstoffzellenbetriebene Lokomotiven – auch hier ist Ballard einer der Topplayer – wobei alle Anbieter noch im Stadium der Kleinserien und Prototypen sind. Und Trucks, ein wettbewerbsintensiver Sektor mit klaren Chancen für den Local.

