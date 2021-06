Tronsmart bringt die TrueWireless(TM) Stereo Plus Hybrid ANC-Kopfhörer Apollo Air und Apollo Air+ mit branchenführendem Qualcomm-Chip und sechs Mikrofonen auf den Markt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Beide Kopfhörer verfügen über eine

intelligente App-Steuerung mit anpassbarem Equalizer, Touch-Bedienelementen und

aptX(TM) Adaptive Audio-Dekodierung, wobei der Air+ auch mit kabellosem Laden

und In-Ear-Erkennung ausgestattet ist



Der Experte für Unterhaltungselektronik, Tronsmart, der heute seinen 8.Geburtstag feiert, freut sich, die Ankunft seiner Apollo Air und Apollo Air+TrueWireless(TM) Stereo Plus Hybrid ANC-Kopfhörer bekannt zu geben. BeideKopfhörer sind mit dem branchenführenden Qualcomm QCC3046 Chip ausgestattet undbieten eine aktive hybride Geräuschunterdrückung mit 35 dB bei voller Frequenz.Um den Geburtstag von Tronsmart zu feiern, verlost das Unternehmen außerdem eineReihe von Preisen, darunter als Hauptpreis eine Geschenk-Tech-Box im Wert vonüber 500 US-Dollar sowie weitere Preise wie diese Kopfhörer und Rabatte hier(https://bit.ly/3wMpvsy) .Die neuen Apollo-Kopfhörer verfügen beide über eine hybrideANC-Geräuschunterdrückung, die bis zu 35 dB in tiefen, mittleren und hohenFrequenzen eliminiert. Es stehen drei ANC-Modi zur Verfügung: cVc 8.0Geräuschunterdrückung , die es dem Nutzer ermöglicht, sich auf seine Musik zukonzentrieren, ANC off , so dass der Nutzer der Musik lauschen kann, ohnekomplett isoliert zu sein, da die Kopfhörer lediglich Geräusche blockieren, undAmbient-Modus , der die Umgebungsgeräusche im Freien verstärkt und somit dieideale Einstellung für das Radfahren oder Laufen ist, während man sicher undaufmerksam bleibt.Die Kopfhörer sind mit sechs Mikrofonen ausgestattet, darunter zweiFeedforward-, zwei Feedback- und zwei Talk-Mikrofone, die für eineaußergewöhnliche 360°-Geräuschunterdrückung sorgen. Das Rückkopplungsmikrofonreduziert Geräusche in einem engen Frequenzbereich und das Vorwärtsmikrofonreduziert Geräusche in einem breiteren Frequenzbereich.Der Qualcomm-Flaggschiff-Chip QCC3046 mit aptX-Audiodekodierung ermöglicht eineschnellere Übertragung und eine geringere Latenz, während die fortschrittlichesynchrone Übertragungstechnologie TWS+ sich von den meisten Kopfhörern auf demMarkt unterscheidet. Bei anderen Wettbewerbsprodukten empfängt derHaupt-Kopfhörer das Signal vom Mobiltelefon zuerst und überträgt es dann vomHaupt-Kopfhörer auf den anderen Kopfhörer, was zu einer Verzögerung des Tonsführt. Mit TWS+ empfangen beide Kopfhörer das Signal vom Telefon gleichzeitig,so dass es keine Latenz zwischen beiden Kopfhörern gibt. Die Qualcomm®aptX(TM)-Technologie ist ein weiteres Merkmal beider Kopfhörer und aptX(TM)Adaptive für Apollo Air+ und liefert hochauflösenden, unterbrechungsfreien