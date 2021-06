LONGi garantiert die Qualität seines Produktes, was den Kunden hilft, die gesamte Lebenszyklusleistung ihrer PV-Anlagen zu sichern

XI'AN, China, 22. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Mit technologischem und industriellem Know-how, das in den letzten zwei Jahrzehnten gesammelt wurde, hat LONGi auf der SNEC 2021 den ersten „Lifecycle Quality"-Standard der Branche veröffentlicht. Basierend auf dem Konzept „Kundennutzen an erster Stelle", wird „LONGi Lifecycle Quality" sicherstellen, dass LONGi-Produkte während der gesamten Lebensdauer zuverlässig funktionieren und unseren Kunden helfen, die hohen Renditen der Investitionen während des gesamten Lebenszyklus ihrer PV-Kraftwerke zu realisieren.

In Bezug auf die technischen Standards konsolidiert LONGi seine führende Rolle durch mehrdimensionales technisches Benchmarking. Was die Management-Standards betrifft, wird die Standard-Stückliste von LONGi und die strenge Überwachung der Zuverlässigkeit das gesamte Lebenszyklus-Management seiner Produkte abdecken. LONGi ist der Vorreiter in der Anwendung von Windkanal-Tests zur Validierung des Moduldesigns. An den LONGi-Modulen wurde eine maximale Windgeschwindigkeit von 60 m/s getestet, was einem Orkan der Kategorie 17 entspricht. Im Hageltest hat LONGi sogar die Testgröße der Paletten auf mehr als 35 mm vergrößert, um die hohe Zuverlässigkeit des Moduldesigns zu validieren. LONGi garantiert die Qualität seiner Produkte während des gesamten Lebenszyklus der PV-Kraftwerke unserer Kunden.

Während der Planungsphase von PV-Kraftwerken konzentrieren sich die Kunden meist auf die Senkung der Systemkosten und die Verbesserung der Stromerzeugungskapazität und der Sicherheitsleistung des Systems. LONGi kann den Kunden hocheffiziente Produkte anbieten, die an verschiedene Bedingungen angepasst werden können und eine umfassende Analyse der optimalen Modulauswahl für verschiedene Anwendungen bieten, um den Investitionsertrag aus den PV-Kraftwerken zu maximieren.

Wenn die Kraftwerke in die Bauphase eintreten, kann die globale Modulproduktionskapazität von LONGi von mehr als 50 GW die Bedenken der Kunden bezüglich der Produktlieferung beseitigen. Darüber hinaus wird das Produktqualitätsstandard-System von LONGi - das die industriellen Basisanforderungen anführt - die Zuverlässigkeit des Produkts für eine effiziente und stabile Stromerzeugung vollständig garantieren.

In der Betriebsphase der Kraftwerke verlagert sich der Fokus der Kunden auf die Sicherung der Produktqualität, einen stabilen Einkommensstrom aus der Stromerzeugung, System O & M und Kraftwerksoptimierung. Als wichtiges Betriebsmittel im Außenbereich mit 30-jähriger Garantie sind die Robustheit und Zuverlässigkeit von PV-Kraftwerken über den gesamten Lebenszyklus für die Kunden entscheidend.

Von der Markteinführung von Hi-MO N bis zur ersten Veröffentlichung des „LONGi Lifecycle Quality"-Standards für Kraftwerke in der Solarindustrie, hat LONGi wieder einmal die Aufmerksamkeit der Welt für sein Engagement von „Kundennutzen an erster Stelle" und seine Bemühungen, den globalen Energiewandel voranzutreiben, gewonnen.

