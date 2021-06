---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG



HAMBORNER REIT AG unterzeichnet Anschlussmietverträge mit neuen Ankermietern für alle Real-Standorte



- Abschluss von langfristigen Mietverträgen mit neuen

Lebensmittel-Ankermietern für die Standorte Mannheim (Globus) und Celle (Kaufland) sowie Gießen



- Gesamtmietfläche rd. 33.000 m² - Gewichtete durchschnittliche Mietvertragslaufzeit 17,9 Jahre



- Mieter- und vermieterseitige Investitionen für weitere Steigerung der Objektqualität und Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit der Fachmarktstandorte



Duisburg, 22. Juni 2021 - Die HAMBORNER REIT AG hat nach einem vermietungsseitig überaus erfolgreichen ersten Quartal 2021 weitere wichtige Vermietungserfolge erzielt und langfristige Anschlussmietverträge für aktuell durch den Lebensmitteleinzelhändler Real genutzte Flächen an den Fachmarktstandorten Mannheim, Celle und Gießen abgeschlossen.

Angesichts der laufenden Restrukturierung der Warenhausgruppe Real hatte sich HAMBORNER proaktiv mit einer alternativen Nutzung der Flächen befasst und frühzeitig Verhandlungen mit potenziellen Nachmietern über eine Anschlussvermietung aufgenommen. Im Ergebnis wurden mit dem Bestandsmieter Real einvernehmliche Aufhebungsvereinbarungen getroffen und gleichzeitig Mietverträge mit neuen attraktiven Ankermietern aus dem Bereich des Lebensmitteleinzelhandels abgeschlossen.



An allen drei Standorten wird angestrebt, die erforderlichen Umstellungs- und Modernisierungsmaßnahmen in enger Abstimmung mit den verantwortlichen Behörden durchzuführen, um hierdurch reibungs-lose Übergänge der Mieterwechsel zu ermöglichen.



Im Fachmarktzentrum "Kurpfalz-Center" in Mannheim, dem größten Einzelhandelsobjekt der HAMBORNER, hat der Handelskonzern Globus rd. 15.000 m² für einen Zeitraum von 20 Jahren angemietet, um dort ein modernes Nahversorgungskonzept im Vollsortimentsbereich umzusetzen. Dabei wird Globus über die bisherige Real-Mietfläche hinaus weitere Flächen im Objekt nutzen. Der Beginn des Mietverhältnisses ist für das zweite Quartal 2022 geplant. "In den vergangenen Monaten haben wir gemeinsam mit der HAMBORNER REIT AG vertrauensvoll an einer Neuausrichtung des Fachmarktzentrums gearbeitet und freuen uns mit dem Kurpfalz-Center einen weiteren etablierten und hoch attraktiven Standort in die Globus-Familie integrieren zu können", kommentiert Jochen Baab, Sprecher der Geschäftsführung Globus SB-Warenhaus.