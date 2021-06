Der Vola-Umschwung im DAX zur Oberseite hat einige Marktteilnehmer überrascht. Wie nachhaltig dieser ist, muss sich heute an der 15.600er-Region beweisen.

Neues Signal im DAX zum Wochenstart

Diese Richtung hielt jedoch nicht lange an. Ab 15.309 Punkten fand ein schneller Richtungswechsel statt. Wie es ein Reversal an sich hat, kam auch gleich neuer Schwung in den Markt:

V-Reversal am Montagmorgen

Dieser reichte zügig an die Schlusszone vom Freitagabend und revidierte die Angst der Anleger vor weiteren Verlusten sowie dem Durchlaufen der alten Range.

Am frühen Nachmittag stützten zudem die Worte von Christine Lagarde, alle EZB-Maßnahmen auch in der ersten Erholungswelle der Wirtschaft beibehalten zu wollen.

Der Index übersprang die 15.500 und näherte sich mit einer sehr starken Wall Street zum Handelsende hin der 15.600 an. Als Trendlinie konnte man diese Bewegung sehr gut darstellen und auch entsprechend handeln:

Aufwärtstrend am Montag im DAX

Die Region um 15.600 wurde noch vor dem XETRA-Schluss angelaufen. Dient sie heute als Unterstützung oder eher als Widerstand?

Mit Blick auf die Tagesparameter lässt sich zumindest dort ein Widerstand festmachen:

Eröffnung 15.391,50 Tageshoch 15.605,85 Tagestief 15.309,44 Vortageskurs 15.448,04 Schlusskurs 15.603,24

Diesen sehen wir uns nun genauer an.

Wie relevant die 15.600 im Chartbild ist, sieht man sehr gut im mittelfristigen Chartbild:

Widerstand 15.600 im DAX

Das Heranlaufen am Montag war ein starkes Zeichen, aber noch kein größeres Signal. Dazu müsste der Index diese Marke überspringen. Gelingt dies im XETRA-Handel, wäre das nächste technische Ziel das Anlaufen der Abwärtstrendlinie aus der Vorwoche. Daher kann diese Marke als Schlüsselmarke benannt werden:

15.600 im mittelfristigen DAX-Chart

Im Nachthandel wurde der Bereich zwar überschritten, ließ innerhalb der Session jedoch deutlich an Momentum nach:

DAX-Vorbörse in Etappen

Vorbörslich kann man daher erst einmal von der 15.600 als Support ausgehen, wobei diese Marke dann aus meiner Sicht vom Markt "umspielt" werden dürfte:

Support-Zone im DAX-Endloskontrakt

Ob wir überhaupt mit einem kleinem GAP starten und wie stark die Nacht-Hochs ihre Anziehungskraft entfalten, erörtern wir gern gleich zusammen im Livestream.

Nach YouTube bin ich gemeinsam mit anderen Tradern im täglichen Stream auf Twitch zu sehen und für Deine Fragen offen:

Auf folgende Termine gilt es in der neuen Wochen zu achten.

Die heutigen Wirtschaftsdaten finden vorrangig am Nachmittag statt. Um 14.55 Uhr steht der Redbook-Index auf der Agenda. Er zeigt die Umsätze der großen Einzelhändler auf.

Danach ist das Verbrauchervertrauen der EU 16.00 Uhr spannend, welches parallel zum Richmond Fed Produktionsindex veröffentlicht wird.

Im Anschluss sind noch die Reden aus der EZB von Herrn Schnabel und Herrn Lane zu hören. Am Abend liegt dann der Fokus auf der Rede des FED-Präsidenten Jerome Powell.

Alle genannten Eckpunkte sind hier tabellarisch mit den Prognosen der Analysten aufgelistet:

Wirtschaftsdaten am 22.06.2021

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt heute viel Erfolg.

Gern auch als YouTube-Video:

Dein Andreas Bernstein

