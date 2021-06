Teva präsentiert neue Daten auf dem 7. Kongress der European Academy of Neurology, die sozioökonomische Faktoren mit einer signifikanten Unterdiagnose von Migräne in Verbindung bringen

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA) hat heute neue epidemiologische Daten zur Migräne aus Israel vorgestellt, die darauf hindeuten, dass sozioökonomische Faktoren zur Unterdiagnose von Migräne in der Gesellschaft beitragen können 1 .

Die Prävalenzraten waren mit dem sozioökonomischen Status der untersuchten Region positiv assoziiert. Dies deutet darauf hin, dass Migränepatienten aus benachteiligten Gebieten weniger oft eine präzise Diagnose und damit Zugang zu einer geeigneten Therapie erhalten.

„Diese Ergebnisse sind auch deshalb bedenklich, weil sie auf eine signifikante Ungleichheit beim Bewusstsein für Migräne innerhalb dieser Population hinweisen“, so Professor Gal Ifergane, Studienleiter, Arzt, Leiter der Abteilung für Neurologie und Vorsitzender der Abteilung für Neuromedizin am Soroka University Medical Center, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Israel.

„Obwohl unsere Studie auf eine bestimmte Region eines Landes fokussiert ist, könnte sie darauf hindeuten, dass diese Art von Ungleichheit auch in anderen Teilen der Welt besteht. Migräne ist eine schwierige, herausfordernde neurologische Erkrankung, die unabhängig vom sozialen Status einer Person auftritt. Wir ziehen den Schluss, dass die Unterdiagnose ebenso ein soziales wie ein medizinisches Problem darstellen könnte. Diese Möglichkeit sollte weiterhin in Betracht gezogen werden, wenn wir allen Menschen, die von Migräne betroffen sind, Zugang zu den für sie geeigneten therapeutischen Maßnahmen verschaffen wollen. Wir sind der Überzeugung, dass Migräne als eine hochprävalente und oft unterschätzte neurologische Erkrankung stärker priorisiert werden sollte.“

Die Ergebnisse der Studie tragen zu einem zunehmend klaren Verständnis der Herausforderungen bei, vor denen Menschen mit Migräne stehen. Im Rahmen des 2020 von Teva unterstützten Forschungsprojekts Beyond Migraine: The Real You wurden mehr als 7.500 Betroffene in zehn europäischen Ländern befragt. Dabei zeigte sich, dass Menschen mit Migräne oft Schwierigkeiten haben, sich selbst zu helfen oder eine bessere medizinische Versorgung einzufordern. Die Umfrageergebnisse zeigten die oftmals verheerenden Auswirkungen der Migräne auf alle Lebensbereiche der Patienten, wie persönliche Beziehungen, Arbeitsleben, soziales Leben und Ausbildung.