Besitzer von Wohnmobilen mit manipulierten Fiat-Dieselmotoren müssen mit Rückrufen durch das Kraftfahrt-Bundesamt rechnen. Jetzt kostenlos beraten lassen!

Im Wohnmobil-Abgasskandal wird das nächste Kapitel aufgeschlagen. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) will jetzt Schritte gegen den Hersteller Fiat Chrysler einleiten. Drohen den Besitzern von Campern mit Fiat-Dieselmotoren bald Rückrufe und Stilllegungen wegen erhöhter Stickoxid-Emissionen? Das KBA hat der Deutschen Umwelthilfe (DUH) jedenfalls bestätigt, dass Wohnmobile mit Fiat-Chrysler-Antrieben die Abgasgrenzwerte deutlich überschreiten. Die Behörde will jetzt Maßnahmen ergreifen, um die Umweltbelastung durch illegale Abgasmanipulationen zu stoppen.

Das KBA prüft derzeit, wie die „Unzulässigkeiten“ in den Fiat-Motoren beseitigt werden können. Durch Fiat Chrysler Automobiles (FCA) – inzwischen mit der PSA-Gruppe zu Stellantis fusioniert –, ist die Wohnmobil-Branche massiv vom Abgasskandal betroffen. Fiat und Iveco verkaufen ihre Fahrgestelle und Motoren auch an zahlreiche andere Hersteller von Reise- und Wohnmobilen, deshalb überschreiten auch deren Modelle die zulässigen Schadstoff-Grenzwerte. Der Iveco Daily wurde bereits vom Kraftfahrt-Bundesamt zurückgerufen.

Fiat-Abgasskandal: Wohnmobile schon seit 2016 unter Verdacht

Abgasmanipulationen bei Wohnmobilen und Transportern, die auf dem Fiat Ducato basieren, werden bereits seit 2016 vermutet. Das KBA überließ die Verantwortung dafür jedoch den italienischen Behörden. Doch in Italien wurde nichts gegen den Hersteller unternommen. Erst am 21. April 2021 hat die DUH die Öffentlichkeit und das KBA über die hohen Stickoxid-Emissionen bei Wohnmobilen informiert, die auf Fiat-Chrysler-Antrieben basieren. Messungen hatten ergeben, dass die EU-Grenzwerte für Stickoxide (NOx) im Straßenbetrieb deutlich überschritten wurden – sie betrugen teilweise 1900 Prozent der zulässigen NOx-Emissionen.

Die DUH fordert die Anordnung amtlicher Rückrufe, um die Abschalteinrichtungen aus den manipulierten Wohnmobilen zu entfernen. Sonst müssten die Fahrzeuge stillgelegt und die Halter entschädigt werden. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt seit etwa einem Jahr gegen Fiat und Iveco und hat Stilllegungen angekündigt, falls sich der Abgasbetrug bestätigen sollten. In Deutschland seien über 200.000 FCA-Fahrzeuge betroffen – darunter zahlreiche Wohnmobile.

Verbraucher im Dieseldunst: DUH fordert Konsequenzen

Die DUH geht davon aus, dass das Bundesverkehrsministerium und das KBA jetzt im Fiat-Abgasskandal aktiv werden. Schließlich hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) Abschalteinrichtungen inzwischen als illegal bewertet. „Wir begrüßen, dass der seit einem Jahr im Amt befindliche neue Präsident des Kraftfahrt-Bundesamtes Richard Damm anders als sein Vorgänger Zinke einen sachlichen Austausch über betrügerische Praktiken der Automobilkonzerne bei der Abgasreinigung praktiziert“, so DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch.

Angesichts vieler hunderttausend Wohnmobilbesitzer in Deutschland erwarte die DUH jetzt eine an den Interessen der Umwelt und betroffenen Besitzer der Wohnmobile ausgerichtete Kommunikation der Behörde, welche Wohnmobile konkret betroffen sind. Die Fahrzeuge müssten zurückgerufen werden, damit sie nicht länger unsere Atemluft vergiften. Zudem müssten die Hersteller endlich für ihren Betrug zur Rechenschaft gezogen und mit wirksamen Sanktionen bestraft werden. Gerade Wohnmobil-Nutzer seien an einer intakten Umwelt interessiert und haben für ihre Fahrzeuge sehr viel Geld investiert. Sie dürften nun nicht „im Dieseldunst allein gelassen werden“, so Resch.

Entschädigung für Besitzer von Fiat-Wohnmobilen

Illegale Abschalteinrichtungen haben gravierende Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit und auf den Wert der betroffenen Fahrzeuge. Kündigt das KBA Stilllegungen und Rückrufe an, fordern Käufer von mangelhaften Fahrzeugen zu Recht Schadensersatz. Die Aussichten auf Entschädigungen sind nach den offiziellen Ankündigungen des KBA gut. Wenn die Behörde die Manipulationen bestätigt, können betrogene Käufer von Fiat-Wohnmobilen – wie im VW- und Daimler-Dieselskandal – Schadensersatz erwarten.

Das Landgericht Koblenz hat am 1. März 2021 bereits ein erstes Urteil im Wohnmobil-Abgasskandal gesprochen. Der Besitzer eines Wohnmobils des Typs Roller team Zefiro 266 TL mit einem Fiat-Ducato-Motor Multijet erhält vom Hersteller über 50.000 Euro Schadensersatz wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung.

Die Verbraucherrechtskanzlei VON RUEDEN rät Besitzern von Wohnmobilen mit Fiat-Dieselmotoren, sich anwaltlich beraten zu lassen. Betroffene können von unserem kostenlosen Erstgespräch profitieren. Wir prüfen jeden Fall individuell und besprechen das weitere Vorgehen. Sie erreichen uns unter der 030 – 200 590 770 und unter info@rueden.de. Kontaktieren Sie uns!