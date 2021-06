Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Ausblick Stabilisierung setzt sich fort Nach dem starken Wochenbeginn dürfte der Dax am Dienstag noch etwas zulegen. Gemessen am X-Dax wird der Dax knapp eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung 0,25 Prozent höher erwartet bei 15 643 Punkten. Am Montag war der Dax zunächst bis auf 15 309 …