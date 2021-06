Nach dem Rekordhoch bei 2.075 US-Dollar im dritten Quartal 2020 setzte ein nicht unerwarteter Abwärtstrend ein und drückte die Notierungen zeitweise in den Unterstützungsbereich um 1.676 US-Dollar abwärts. Nach einem Doppeltief in diesem Bereich konnte Anfang April ein mustergültiges Kaufsignal durch den Ausbruch über den Abwärtstrend generiert werden und brachte Kursgewinne an die Hochs aus 2011 bei 1.920 US-Dollar hervor. Für mehr reichte die Kraft der Bullen nicht aus, es setzte zunächst eine gemächliche Konsolidierung ein, die allerdings in der abgelaufenen Woche in einen Crash mündete. Nun liegt der Goldpreis auf dem 38,2 % Fibonacci-Retracement sowie der Marke von 1.766 US-Dollar auf und versucht sich an dieser Stelle an einer Stabilisierung. Sollte diese weiter an Fahrt aufnehmen, könnte das kurzzeitige Schreckgespenst der letzten Woche bullischen Marktteilnehmer weichen und wieder deutlichen Auftrieb verleihen.

Bodenbildung angelaufen

Aktuell ist eine nachhaltige Stabilisierung noch nicht vollends spruchreif, ein derartiges Szenario würde sich sukzessive oberhalb von 1.800 US-Dollar für eine Feinunze Gold einstellen. Dann wären weitere Zugewinne an 1.822 und 1.862 US-Dollar vorstellbar. Um die Chance auf einen Anstieg an die nächstgrößere Hürde von 1.965 US-Dollar zu erhalten, müssten die 2011‘er Hochs bei 1.920 US-Dollar nachhaltig überwunden werden. Kippt die Stimmung jedoch und der Goldpreis gibt unter 1.750 US-Dollar nach, bliebe lediglich ein Test der aktuellen Jahrestiefs bei 1.676 US-Dollar abzuleiten.