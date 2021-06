---------------------------------------------------------------------------

Noratis erwirbt Immobilienportfolio in Bremen



Eschborn, 22. Juni 2021 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, "Noratis") erschließt mit Bremen bereits den dritten neuen Standort im Jahr 2021. Zuvor hatte der führende Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland bereits Objekte in Münster und Gelsenkirchen erworben und überdies seinen Bestand in Celle weiter ausgebaut.



Das nun angekaufte Immobilienportfolio in Bremen besteht aus insgesamt 60 Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von rd. 3.700 m2 sowie 20 Garagen- und 48 Außenstellplätze. Die in den Jahren 1994 und 1995 erbauten Liegenschaften bestehen aus einem Mehrfamilienhaus mit 48 Wohnungen und 6 Doppelhäusern. Die Transaktion wurde von der Angermann Investment Advisory AG vermittelt.



Bremen ist das wirtschaftliche, kulturelle und bildungstechnische Zentrum der Metropolregion Nordwest. Die elftgrößte Stadt Deutschlands verzeichnet eine positive Bevölkerungs- und eine dynamische Mietpreisentwicklung. Die von der Noratis AG erworbenen Wohnobjekte befinden sich in den benachbarten Bremer Stadtteilen Farge und Blumenthal. Beide verfügen über eine gute Straßen- und ÖPNV-Anbindung, attraktive Einkaufsmöglichkeiten sowie nahe gelegene Schulen und Kindergärten.



Leopold Stolberg, Leiter Investment der Noratis AG: "Neben dem Ausbau bestehender Portfolios erschließen wir auch laufend neue Standorte. Mit dem Ankauf in Bremen erweitern wir überdies unseren Bestand in der Metropolregion Nordwest - eine attraktive Wachstumsregion in der wir auch weiter zukaufen wollen."



Über Noratis:



Die Noratis AG ( www.noratis.de) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter, Selbstnutzer & Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Aktionären, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner Investor & Public Relations:



edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

T +49 (0)69 905 505 52

E noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main



