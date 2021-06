^ DGAP-News: MMG Market Medium GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion AmmPower Corp. - endgültiges Abkommen hinsichtlich Übernahme von 'Hydrogen One' unterzeichnet

AmmPower Corp. - endgültiges Abkommen hinsichtlich Übernahme von "Hydrogen One" unterzeichnet



Die AmmPower Corp. (ISIN: CA03169D1024 ; WKN: A3CNND) freut sich bekannt zu geben, dass es ein endgültiges Abkommen hinsichtlich des Erwerbs des gesamten ausstehenden Aktienkapitals von "Hydrogen One Technologies Inc.", das Technologien entwickelt, die die Umwandlung von grünem Ammoniak zu grünem Wasserstoff ermöglichen, zu den im endgültigen Abkommen festgelegten Bedingungen für 7.000.000 Stammaktien von AmmPower unterzeichnet hat. Damit ist das Unternehmen nun in der Lage, mit seinem neuartigen Verfahren, grünen Wasserstoff aus Ammoniak vor Ort zu produzieren.



Hydro One arbeitet an der Entwicklung von Ammoniakspaltanlagen, die im modularen Maßstab nutzbaren Wasserstoff vor Ort produzieren. Das Team arbeitet an der Entwicklung neuer und innovativer Methoden, die die Kosten und Ineffizienzen reduzieren, die die aktuellen veralteten katalytischen Spaltanlagen verursachen. Der Schwerpunkt der Forschung liegt auf der Reduzierung von Verunreinigungen und hohen Kosten bei veralteten Ammoniakspaltanlagen. Jede Ammoniakspaltanlage wird so konzipiert, dass sie von kleinen bis hin zu großen Anwendungen skaliert werden kann.

Prognosen zufolge wird der Wasserstoffmarkt bis 2030 ein Volumen von etwa 200 Milliarden US Dollar erreichen (Research & Markets), wobei das Wachstum auf vielen Märkten, einschließlich des industriellen Transportwesens, des Energiesektors, PKWs, Busse sowie weiterer Anwendungen, zu beobachten ist. Wasserstoff in großem Maßstab wächst mit über 30 globalen Wasserstoffprojekten im Gigawattbereich, die Ammoniak als primären Wasserstoffträger verwenden. (Argus Media)



Gary Benninger, Chief Executive Officer von AmmPower, sagte: "Durch diesen Erwerb wird AmmPower in seinem Geschäftsmodell flexibel sein, zumal es in der Lage sein wird, Kunden je nach Bedarf mit Ammoniak oder Wasserstoff zu versorgen. Der Wasserstoffmarkt wächst und wir können mit unseren Produkten, die flexibel und skalierbar sind, nun beide Märkte anpeilen. Sobald beide Technologien integriert sind, werden wir einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber unseren Mitbewerbern haben."