Defence Therapeutics Inc.: ACCUTOX VON DEFENCE THERAPEUTICS ZEIGT POTENTE ANTI-KREBS-EIGENSCHAFTEN

_________________________________________________________________ CSE: DTC Börse Frankfurt: DTC USOTC:DTCFF PRESSEMITTEILUNG ACCUTOX VON DEFENCE THERAPEUTICS ZEIGT POTENTE ANTI-KREBS-EIGENSCHAFTEN Vancouver, British Columbia, Kanada, den 22. Juni 2021 - Defence Therapeutics Inc. ("Defence" oder das "Unternehmen") freut sich, einen bedeutsamen Durchbruch bei seinem präklinischen Forschungsprogramm zum Einsatz seiner AccuTOX-Moleküle (freie AccumTM- oder AccumTM-Varianten) als potente Anti-Krebs-Wirkstoffe bekanntgeben zu können. Die AccumTM-Technologieplattform ist sehr effizient bei der Verstärkung der intrazellulären Zufuhr von pharmakologisch relevanten Proteinen wie Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) oder Impfstoffantigenen. Das wissenschaftliche Team von Defence hat vor kurzem eine neuartige Funktion zum Einsatz von "freiem" AccumTM und seinen kürzlich entwickelten Varianten als Anti-Krebs-Moleküle identifiziert. "Die AccumTM-Technologieplattform ist aufgrund ihrer Vielseitigkeit gegen mehrere Ziele einsetzbar. Man kann sie mit ADCs oder anderen relevanten Proteinen wie Impfstoffantigenen verwenden, um ihre intrazelluläre Aufnahme in die Zielzellen zu verstärken. Wir haben außerdem entdeckt, dass sich AccumTM bei einer Zufuhr ohne direkte Verbindung mit Protein wie ein toxisches "Projektil" gegenüber Krebszellen verhält. Diese Entdeckung bestärkt die Annahme, dass AccumTM für verschiedene Anwendungen ohne Notwendigkeit zur Entwicklung anderer unabhängiger Moleküle genutzt werden kann", erklärte Sebastien Plouffe, der CEO von Defence Therapeutics. Das Defence-Team entwickelt eine umfangreiche Bibliothek von AccumTM-Varianten (bis dato über 50). Sie werden derzeit auf ihre therapeutische Wirksamkeit gegen Brust- und Darmkrebs sowie Melanome und Lymphome getestet. Darüber hinaus wird zurzeit eine neue Strategie entwickelt, um ein "intelligentes" Poly-AccuTOX-Molekül (eine Kette mehrerer AccuTOX- Moleküle) zu erzeugen, das ein breites Spektrum von Krebszellen gezielt und ohne unerwünschte Nebenwirkungen abtöten kann. Seite 2 ► Seite 1 von 3 Defence Therapeutics Registered (A) Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







