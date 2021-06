Alfasigma erwirbt die europäische Lizenz für Bentracimab von PhaseBio

-- Nach der kürzlichen Akquisition von Lumeblue ist die Pipeline von Alfasigma um ein biotechnologisches Medikament reicher

BOLOGNA, Italien, 22. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Alfasigma hat eine exklusive Lizenzvereinbarung mit PhaseBio Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: PHAS) für die Kommerzialisierung von Bentracimab in 49 Ländern in Europa und anderen Schlüsselmärkten abgeschlossen.

PhaseBio ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Therapien für kardiopulmonale Erkrankungen konzentriert. Die Vereinbarung gilt für die Länder der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums sowie für das Vereinigte Königreich, Russland, die Ukraine und andere Länder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS).

Bentracimab ist ein neues humanes monoklonales Antikörperfragment, das in früheren klinischen Studien eine sofortige und verlängerte Umkehrung der thrombozytenaggregationshemmenden Wirkung von Brilinta / Brilique (Ticagrelor) gezeigt hat.

Gemäß den Laufzeiten der Lizenzvereinbarung erhält PhaseBio eine Vorauszahlung von 20 Mio. US-Dollar und kann 35 Mio. US-Dollar erhalten, wenn bestimmte behördliche Genehmigungen vor Erreichen von Umsatzmeilensteinen vorliegen, sowie bis zu 190 Mio. US-Dollar bei Erreichen bestimmter Umsatzmeilensteine. zusätzlich zu bestimmten gestaffelten Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz. Das amerikanische Unternehmen wird für die Entwicklung von Bentracimab und die Erlangung der Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) und die Medicines and Health Products Regulatory Agency (MHRA) verantwortlich sein. Anschließend wird die Zulassung an Alfasigma vergeben. Alfasigma ist verantwortlich für die Erlangung der behördlichen Zulassung in anderen Gebieten, die nicht durch die EMA- oder MHRA-Zulassungen abgedeckt sind, sowie für die Erlangung und Aufrechterhaltung der behördlichen Zulassungen, die für die Vermarktung und den Verkauf des Produkts erforderlich sind, einschließlich der Preisverhandlungen und der Verpflichtungen nach der Markteinführung.