Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Asien/Pazifik Schwacher Wochenauftakt vergessen Die wichtigsten Börsen in der Region Asien/Pazifik haben am Dienstag ihren schwachen Wochenauftakt gut weggesteckt. Fast überall standen die Zeichen auf Erholung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 , der am Montag erstmals seit rund einem Monat …