22.06.2021 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

- Nouveau Monde und Caterpillar haben eine Vereinbarung unterzeichnet, gemäß der Caterpillar Cat(R) "Nullemissionsmaschinen" für das Matawinie-Graphitminenprojekt in Saint-Michel-des-Saints, Québec, Kanada entwickeln, testen und herstellen wird



- Die Kooperation beider Unternehmen konzentriert sich auf das Ziel von Nouveau Monde, den Standort vollständig mit erneuerbaren Energien ohne jeglichen Kohlenstofffußabdruck zu betreiben



- Nouveau Monde und Caterpillar engagieren sich, um die Bergbauindustrie bei der Ausrichtung hin zu einer nachhaltigeren Zukunft zu unterstützen

- Die von Nouveau Monde beabsichtigte vollständig elektrisch betriebene Flotte wird durch seinen Zugang zu sauberer und preislich attraktiver Hydroelektrizität ergänzt



- Nouveau Mondes ist auf dem richtigen Weg, um seinem potentiellen Kundenstamm hochwertiges, grünes und kohlenstoffneutrales Batterie-Anodenmaterial zur Verfügung zu stellen



MONTREAL, KANADA, 22. Juni 2021 - Nouveau Monde Graphite Inc. ("Nouveau Monde" oder "das Unternehmen") ( NYSE: NMG, TSXV: NOU; Frankfurt: NM9A) und Caterpillar Inc. ("Caterpillar") ( NYSE: CAT) freuen sich bekanntgeben zu können, dass sie eine Vereinbarung unterzeichnet haben, gemäß der Caterpillar Cat(R) "Nullemissionsmaschinen" für das

Matawinie-Graphitminenprojekt entwickeln, testen und herstellen wird, um schließlich zu dem exklusiven Lieferanten eines vollständig elektrischen Bergbau-Fuhrparks für den Einsatz ab dem Jahr 2028 in der Matawinie-Mine von Nouveau Monde zu werden.



Arne H. Frandsen, Vorstandsvorsitzender von Nouveau Monde, kommentierte: "Ich erinnere mich an unser erstes Treffen mit Caterpillar vor ungefähr zwei Jahren, in dessen Rahmen wir unsere Vision einer abgasfreien Mine in Québec ausführlich schilderten. Unser Bemühen um diese Vision hat uns zu diesem sehr wichtigen Moment geführt, wichtig nicht nur für Nouveau Monde, sondern auch für die globale Bergbauindustrie als Ganzes. Heute können wir Seite an Seite mit Caterpillar, meiner Meinung nach der vertrauenswürdigste und namhafteste Lieferant von Schwermaschinen für den Bergbau weltweit, die Nullemissionsmaschinen Realität werden lassen.