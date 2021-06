Commerce Resources Corp. informiert über den aktuellen Stand des metallurgischen Programms zur Herstellung eines gemischten Seltenerdmetall-Carbonats aus dem Material der Lagerstätte Ashram

Die Herstellung des REC-Mischkonzentrats aus dem Material aus der Seltenerdmetall- und Flussspatlagerstätte Ashram erfolgt unter Verwendung des konventionellen Gewinnungsfließschemas, das von Hazen Research in Colorado (USA) entwickelt wurde. Das Flotationskonzentrat, das im Rahmen des Pilotprogramms im Jahr 2015 erzeugt wurde, wurde jetzt in mehreren 50-kg-Chargen dem HCl-Laugungskreislauf sowie einem anschließenden Kreislauf zur Hochleistungs-Magnetscheidung im Nassverfahren unterzogen. Die Analyseergebnisse für das Monazitkonzentrat (magnetische Fraktion) stehen noch aus; die vorläufigen Daten weisen jedoch darauf hin, dass der angestrebte Gehalt von mindestens 40 Prozent Seltenerd-Oxide (REO) erzielt wurde.

Das Monazitkonzentrat wird nun einem Schwefelsäure-Aufschluss unterzogen, um den Monazit in Seltenerd-Sulfate umzuwandeln, die anschließend in einer Wasserlaugung gelöst werden. Die Laugenflüssigkeit wird durch Lösemittelextraktion (SX-Verfahren) behandelt, um Thorium auszuscheiden, und einem weiteren SX-Verfahren unterzogen, um die Seltenerdmetalle (REE) zu reinigen und zu konzentrieren. REC-Mischkonzentrate mit einem hohen Neodym/Praseodym-(NdPr) -Gehalt werden aus der SX-Flüssigkeit ausgefällt.

Ein REC-Mischkonzentrat gilt in der Seltenerdmetallbranche gewöhnlich als das erste marktfähige Produkt in der Wertschöpfungskette für Seltenerdmetalle. Ein REC-Mischkonzentrat ist leicht verkäuflich, da es das häufigste Ausgangsmaterial in REE-Lösemittelextraktionsanlagen weltweit ist. In diesen Anlagen werden die einzelnen Seltenerdmetalle abgetrennt, sodass sie individuell zu marktfähigen Produkten weiterverarbeitet und im Rahmen nachgelagerter Wertschöpfungsketten vertrieben werden können. Zusätzlich zur Herstellung eines REC-Mischkonzentrats beabsichtigt das Unternehmen auch, im Rahmen der Vormachbarkeitsstudie (PFS) eine Teilabtrennung zu bewerten. Eine Teilabtrennung ermöglicht die Herstellung eines marktfähigen NdPr-Oxidprodukts zusätzlich zu einem Cer-Lanthan-(Ce-La) -Produkts und einem Samarium-Europium-Gadolinium-(Sm-Eu-Gd) plus schwere REE-Mischprodukts, wodurch zusätzlicher Wert erschlossen wird, ohne dass die technischen Risiken und die Kapitalkosten des Fließschemas durch eine vollständige Abtrennung aller 15 REO in einem bedeutenden Maße erhöht werden.