L'Oréal Paris fördert die Rolle von Frauen im Kino mit der Einführung des ersten Lights On Women Award, der eine vielversprechende Filmemacherin auszeichnet

CANNES, Frankreich, 22. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Anlässlich der 74. Cannes Filmfestspiele hat L'Oréal Paris die Einführung des Lights On Women Award angekündigt, der eine aufstrebende Filmemacherin in Zusammenarbeit mit dem Kurzfilmwettbewerb der Filmfestspiele auszeichnen wird. Die Gewinnerin wird aus einer Auswahl des Kurzfilmwettbewerbs des Festivals und aus den Kurzfilmprogrammen internationaler Filmschulen handverlesen. Die endgültige Wahl wird von Oscar-Preisträgerin und L'Oréal Paris Botschafterin Kate Winslet, die gleichzeitig die erste Jurorin ist, während einer besonderen Preisverleihung beim Jeune Cinéma-Dinner in Cannes am 16. Juli bekannt gegeben.

Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/8915851-loreal-paris-champions-women-in-cinema-recognizing-female-filmmaker/