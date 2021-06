PCM TRIALS erweitert seine globale Präsenz mit einem europäischen Büro

Die neue Niederlassung in London ermöglicht es dem führenden Anbieter von dezentralen klinischen Studien, Europa besser zu betreuen - zu einer Zeit, in der die weltweite Pandemie eine größere Nachfrage nach Dienstleistungen vor Ort schafft

DENVER, 22. Juni 2021 /PRNewswire/ -- PCM TRIALS , ein führendes Unternehmen beim Einsatz von Certified Mobile Research Nurses (CMRNs) für dezentralisierte klinische Studien, gab heute die Eröffnung seiner Londoner Niederlassung bekannt, um Biopharmaunternehmen und Contract Research Organizations (CROs), die Studien in ganz Europa durchführen, besser zu unterstützen. Obwohl das Unternehmen seit 2008 bereits viele klinische Studien in Europa durchgeführt hat, wird die neue Niederlassung die Arbeit in dieser Region der Welt noch besser unterstützen und auf die veränderten Präferenzen der Industrie für In-Home-Studien als Folge der COVID-Pandemie reagieren.