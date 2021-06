LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat Easyjet von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 600 auf 1050 Pence angehoben. Analyst Sathish Sivakumar rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie bei europäischen Fluggesellschaften mit einem gespreizten Erholungspfad. Anleger sollten sich daher unter den Billigfliegern und Netzwerk-Airlines die richtigen Gewinner-Aktien herauspicken. Namentlich erwähnte er dabei vor allem Ryanair und Wizz Air sowie IAG. Easyjet sieht er derweil jetzt als Profiteur der Sparzwänge bei Air France-KLM und der Lufthansa./tih/ag

