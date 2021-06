^ DGAP-News: SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH / Schlagwort(e): Verkauf/Private Equity Healthcare-Investor SHS veräußert Beteiligung an Crystal GmbH, einem High-Tech-Unternehmen im Bereich der Kristallverarbeitung mit medizintechnischer Anwendung

22.06.2021 / 09:55

Healthcare-Investor SHS veräußert Beteiligung an Crystal GmbH, einem High-Tech-Unternehmen im Bereich der Kristallverarbeitung mit medizintechnischer Anwendung



* Der Tübinger Healthcare Investor SHS hat die Crystal GmbH mit ihrem Know-how, dem benötigten Kapital und weitverzweigten Netzwerken auf ihrem Wachstumspfad begleitet



* Die optischen Komponenten von Crystal kommen beispielsweise in der Medizintechnikindustrie in Beatmungsgeräten sowie als diffusionsgebondete Laserkristalle in der Lasersystemherstellung zum Einsatz



* Der neue Investor Silver Investment Partners (SIP) wird die Crystal beim weiteren Geschäftsausbau begleiten



Tübingen / 22. Juni 2021



Die SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH verkauft ihre Beteiligung am Berliner Unternehmen Crystal GmbH an den Mittelstands-Investor Silver Investment Partners.



Die Crystal GmbH mit Sitz im Berliner Stadtteil Treptow-Köpenick hat sich auf die Produktion und Bearbeitung von Kristallen spezialisiert, wie beispielsweise der Herstellung von diffusionsgefügten Laserkristallen, Substratmaterialien für Dünnschichtanwendungen oder optischen Komponenten für den Einsatz in unterschiedlichen Spektralbereichen. Die nun veräußerte Crystal gehört zur zweiten SHS Fondsgeneration und konnte während der Haltedauer als eines der führenden Unternehmen im Bereich der Kristallbearbeitung etabliert werden. Heute ist sie wichtiger Zulieferer der Medizintechnikindustrie, wie etwa im Bereich der Komponentenfertigung für Beatmungsgeräte. Das Berliner Unternehmen wird nun gemeinsam mit Silver Investment Partners ein neues Kapitel in seiner Firmengeschichte aufschlagen. SHS Managing Partner Bernhard Schirmers sagte zum erfolgreichen Exit des Unternehmens: