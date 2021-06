Bayerische Börse AG: Die Traumhaus AG setzt auf Wachstum

Kapitalerhöhung mit öffentlichem Angebot:

Die Traumhaus AG setzt auf Wachstum



Die Traumhaus AG aus Wiesbaden, seit August 2018 im Mittelstandssegment m:access notiert, führt eine Kapitalerhöhung mit einem öffentlichen Angebot auf Grundlage eines von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekts durch. Es werden bis zu 237.698 Stückaktien zum Festpreis von 17,10 Euro je Aktie (ISIN DE000A3E5BF3) emittiert. Zum Einsatz kommt dabei das Zeichnungstool der Börse München. Die Zeichnungsfrist beginnt am 23. Juni 2021 und endet voraussichtlich am 9. Juli 2021.

"Wir sprechen mit der Kapitalerhöhung eine breite Öffentlichkeit von Privatanlegern an, um unseren Streubesitz zu erweitern und unsere Aktie für Investoren noch interessanter zu gestalten", so Otfried Sinner, Vorstandsvorsitzender und Hauptaktionär der Traumhaus AG. Die Traumhaus AG entwickelt über die gesamte Wertschöpfungskette vom Grundstückskauf bis zum seriellen Hausbau innovative Siedlungskonzepte mit Reihen- und Mehrfamilienhäusern, um günstigen Wohnraum insbesondere für Familien zu schaffen - ein boomender Markt. "Wir streben kurzfristig eine Marktkapitalisierung von über 100 Mio. Euro an, um noch stärker in den Fokus institutioneller Investoren und Fonds zu gelangen, deren Anlagebestimmungen zurzeit noch ein Investment verhindern", so Sinner weiter.

"Die Börse München unterstützt die Kapitalmaßnahme der Traumhaus AG gerne. Dadurch öffnet sich das Unternehmen auch privaten Anlegerinnen und Anlegern und gewinnt eine größere Reichweite am Kapitalmarkt", so Dr. Marc Feiler, Geschäftsführer der Börse München. "Die Unternehmen in m:access führen kontinuierlich Kapitalerhöhungen zur Wachstumsfinanzierung und Stärkung der Eigenkapitalquote durch. So erfolgten im ersten Quartal 2021 bereits 10 Kapitalmaßnahmen in Höhe von über 115 Mio. Euro und auch jüngst haben wieder mehrere Unternehmen Vollzug gemeldet", so Feiler abschließend.