Kann die Nordex-Aktie in den nächsten Wochen nach ihrem Absturz wieder auf 22 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Aktie des Herstellers von Windkraftanlagen Nordex (ISIN: DE000A0D6554), die noch am 6.4.21 bei 29,20 Euro auf einem Mehrjahreshoch notierte, brach nach dem Rückgang neuer Aufträge im ersten Quartal massiv ein. Am 11.6.21 verzeichnete der Aktienkurs bei 16,59 Euro den vorläufigen Tiefpunkt der Abwärtsbewegung. Auf die Nachricht, dass ein finnischer Windparkentwickler Nordex mit der Belieferung von 35 Anlagen für vier Windparks mit einer Kapazität von 200 MW beauftragt hat, reagierte die Aktie im frühen Handel des 22.6.21 mit einem Kurssprung von bis zu vier Prozent. Allerdings reduzierte sich der Kursgewinn in weiterer Folge deutlich.

Für risikobereite Anleger, die sich der Meinung der Experten von Jefferies & Company, dass der Kurssturz übertrieben war anschließen wollen, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein. Mit einem Kursziel von 30 Euro stufen sie die Nordex-Aktie als kaufenswert ein.