deWiz macht Furore nach Schließung der Serie-A-Finanzierung mit einem Investitionsvolumen von mehr als 5 Millionen US-Dollar

Nach mehr als fünf Jahren Entwicklungszeit kommt nun die neue Wearable-Technologie von deWiz auf den Markt, nachdem die Serie-A-Finanzierungsrunde mit neuen Investitionen in Höhe von mehr als 5 Mio. US-Dollar abgeschlossen wurde. Die Finanzierung wird die deWiz-Markteinführungsstrategie mit einem robusten Marketingplan sowie Personal zur Wachstumsförderung und Ressourcen zur Gewährleistung einer gesicherten Lieferkette unterstützen. Begleitet wurde die Investition von einer neuen Zusammensetzung des Vorstands von deWiz, dem der Vorstandsvorsitzende, CEO und Mitgründer Christian Bergh, CTO und Mitgründer Markus Westerberg, die in der World Golf Hall of Fame vertretene Unternehmerin Annika Sörenstam sowie Newton Aguiar und Erik Näsström angehören.

deWiz wearable tech, a new golf training aid that helps golfers swing, feel and improve more quickly by providing instantaneous feedback via an electric pulse. (Photo: Business Wire)

Die Wissenschaft hinter deWiz minimiert das Herumprobieren bei der Verbesserung des Golfschwungs und ermöglicht es Golfern, ihren Golfschwung auf einfache Weise "zu beschleunigen, zu spüren und zu optimieren”. Die innovative deWiz-Technologie, die von Forbes als Vorstoß beschrieben wird, einen “Ruck durch den Markt für Golf-Trainingshilfen” gehen zu lassen, verbindet eine hochpräzise Schwunganalyse mit ihren revolutionären Lernstimuli, die ein haptisches Echtzeit-Feedback in Form eines Summtons am Handgelenk des Golfers und/oder eines akustischen Alarmsignals liefern, sobald der Golfschwung vom Optimum abweicht. Die Magie dieses Sofort-Feedbacks basiert wissenschaftlich auf dem motorischen Lernen, wodurch Golfer, die deWiz verwenden, ihre Golfschwungbewegung schneller anpassen und ihren Lernprozess beschleunigen können.

“Die Datenerfassungsmöglichkeiten von deWiz über unser tragbares Gerät sind unübertroffen. Es misst Golfschwungdaten wie Übergangsebene, Rückenschwunglänge, Handgeschwindigkeit und Tempoverhältnis genauer als je zuvor. Aber was deWiz von anderen Trainingssystemen unterscheidet, sind unsere Lernstimuli, die das Herumprobieren auf ein Minimum reduzieren. Andere Schwunganalyse-Tools erfordern die Interpretation von Daten auf einem Bildschirm und die Umsetzung in einen richtigen Schwung, was ein zeitraubender Trial-and-Error-Prozess ist. deWiz kombiniert inzwischen seine hochpräzisen Daten mit Echtzeit-Feedback innerhalb des Schwungs eines Golfers, um ihm zu helfen, schneller besser zu werden”, sagte Markus Westerberg, Markus Westerberg, Mitgründer und CTO von deWiz und von der PGA of Sweden zertifizierter Golflehrer.