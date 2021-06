22.06.2021 / 10:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

TRADE REPUBLIC ERWEITERT HANDELSPORTFOLIO FÜR ERFAHRENE ANLEGER MIT DERIVATEN VON CITI, SOCIETE GENERALE UND UBS UND STELLT SCHNELLERE EINZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN

ZUR VERFÜGUNG



- Derivate sind nun von weiteren führenden Emittenten wie Société Générale und Citi sowie in Zukunft von UBS neben dem bestehenden Angebot von HSBC in der App verfügbar



- Mit einem provisionsfreien Derivateangebot, das zu den größten in Deutschland gehört, stärkt die Trade Republic Bank ihre Positionierung als europäische Investitionsplattform



- Bequeme und schnellere Einzahlung auf das Trade Republic Konto via Kreditkarte, Debitkarte, Apple- oder Google Pay nun möglich

Berlin, 22. Juni 2021 - Die Trade Republic Bank baut ihre Position als Investitionsplattform zum Sparen, Investieren und Handeln in Europa erneut aus und vervielfacht das bisherige Angebot: Jetzt können Kunden insgesamt mehr als 300.000 Derivate provisionsfrei handeln. Dafür hat der führende europäische Neobroker drei renommierte Partner an Bord geholt: Ab sofort gibt es auch Produkte von Société Générale und Citi neben dem bisherigen Angebot von HSBC. Im Laufe des Jahres wird das Angebot durch zusätzliche Produkte von UBS ergänzt. Damit zeigt Trade Republic erneut, dass vom Anfänger bis zum Profi jeder die passenden Finanzprodukte in der App findet, um an der Börse zu investieren. Zusätzlich ermöglicht Trade Republic nun die bequeme Einzahlung per Kredit- und Debitkarte sowie Apple- oder Google Pay in der App, um direkt über das Trade Republic Konto handeln zu können.