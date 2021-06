FINAL FANTASY® IX steht vor der ersten Adaptierung als Zeichentrickfilmserie

Paris (ots/PRNewswire) - Cyber Group Studios , der führende internationale

Produzent/Filmverleih für Zeichentrickfilmserien und Kreateur von

Unterhaltungsmarken für Kinder und Familien, kündigte heute an, das Unternehmen

habe eine Vereinbarung über ausschließliche Optionen mit Square Enix Co., Ltd.

für die erstmalige Adaptierung des zeitlosen Klassikers FINAL FANTASY® IX als

Zeichentrickfilmserie geschlossen.



Cyber Group Studios wird die Zeichentrickfilmserie nicht nur in seinen Studios

in Paris und Roubaix (Frankreich) produzieren, sondern auch den weltweiten

Filmverleih und die Vermarktung der Lizenztätigkeiten abwickeln.







Videospielreihe FINAL FANTASY® IX stützen, sind primär die Altersgruppe der

8-13-Jährigen und ihre Familien. Ein Schwerpunkt ist das gemeinsame Ansehen von

Filmen. Eine weitere Zielgruppe sind die Spieler, die sich über eine Adaptierung

für die Spielwelt unter der Aufsicht von Square Enix freuen werden. Diese

Adaptierung enthält einige weitere, wichtige Herstellungs- und

Unterhaltungswerte.



"Wir fühlen uns geehrt und sind begeistert, mit unseren Freunden von Square Enix

an diesem großartigen Abenteuer teilnehmen zu dürfen"; dies erklärten Pierre

Sissmann, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor von Cyber Group Studio's und

Dominique Bourse, Vorstand für das operative Geschäft. Letzterer fügt hinzu: "Es

ist eine enorme Herausforderung, mit einer Zeichentrickfilmserie zum ersten Mal

mehrere hundert Millionen Fans weltweit und ein neues Publikum von Kindern und

Erwachsenen zu erreichen, und wir sind extrem stolz darauf. Für unsere Teams in

Frankreich und in den Vereinigten Staaten wird damit ein Traum wahr. Wir freuen

uns auf die Schaffung eines großartigen Unterhaltungswerks mit dieser

bemerkenswerten Marke."



Über Cyber Group Studios:



Cyber Group Studios ist ein führender Produzent und Filmverleih für

Zeichentrickfilmserien und ein weltweiter Entwickler globaler Marken der

Unterhaltungsbranche für Kinder und Familien. Das Unternehmen wurde im Jahr 2005

gegründet und beschäftigt ca. 150 Mitarbeiter. Es verfügt über Büros in Paris

(Frankreich) und Los Angeles (USA), Studios in Paris und Roubaix (Frankreich)

und über partnerschaftliche, strategische Strukturen in Russland und China.

Cyber Groups Studios kreiert und vermarktet Inhalte für Rundfunksender, digitale

Platfformen, Theater und direkte Endverbraucher (Heimunterhaltung, interaktive

Spiele, Konsumgüter). Cyber Group Studios wurde für seine weltweite Verwaltung

von Inhalten in Zusammenhang mit Kindern und Familien mehrfach mit

internationalen Preisen ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.cybergroupstudios.com/



Pressekontakt:



Cyber Group Studios:

Eve Cohen - International Sales, Marketing and Communication Coordinator

ecohen@cybergroupstudios.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1538408/CyberGroupStudios_Logo.jpg



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156694/4948342

OTS: Cyber Group Studios





Zielgruppen dieser Zeichentrickfilm-Abenteuerserien, die sich auf die beliebteVideospielreihe FINAL FANTASY® IX stützen, sind primär die Altersgruppe der8-13-Jährigen und ihre Familien. Ein Schwerpunkt ist das gemeinsame Ansehen vonFilmen. Eine weitere Zielgruppe sind die Spieler, die sich über eine Adaptierungfür die Spielwelt unter der Aufsicht von Square Enix freuen werden. DieseAdaptierung enthält einige weitere, wichtige Herstellungs- undUnterhaltungswerte."Wir fühlen uns geehrt und sind begeistert, mit unseren Freunden von Square Enixan diesem großartigen Abenteuer teilnehmen zu dürfen"; dies erklärten PierreSissmann, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor von Cyber Group Studio's undDominique Bourse, Vorstand für das operative Geschäft. Letzterer fügt hinzu: "Esist eine enorme Herausforderung, mit einer Zeichentrickfilmserie zum ersten Malmehrere hundert Millionen Fans weltweit und ein neues Publikum von Kindern undErwachsenen zu erreichen, und wir sind extrem stolz darauf. Für unsere Teams inFrankreich und in den Vereinigten Staaten wird damit ein Traum wahr. Wir freuenuns auf die Schaffung eines großartigen Unterhaltungswerks mit dieserbemerkenswerten Marke."Über Cyber Group Studios:Cyber Group Studios ist ein führender Produzent und Filmverleih fürZeichentrickfilmserien und ein weltweiter Entwickler globaler Marken derUnterhaltungsbranche für Kinder und Familien. Das Unternehmen wurde im Jahr 2005gegründet und beschäftigt ca. 150 Mitarbeiter. Es verfügt über Büros in Paris(Frankreich) und Los Angeles (USA), Studios in Paris und Roubaix (Frankreich)und über partnerschaftliche, strategische Strukturen in Russland und China.Cyber Groups Studios kreiert und vermarktet Inhalte für Rundfunksender, digitalePlatfformen, Theater und direkte Endverbraucher (Heimunterhaltung, interaktiveSpiele, Konsumgüter). Cyber Group Studios wurde für seine weltweite Verwaltungvon Inhalten in Zusammenhang mit Kindern und Familien mehrfach mitinternationalen Preisen ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.cybergroupstudios.com/Pressekontakt:Cyber Group Studios:Eve Cohen - International Sales, Marketing and Communication Coordinatorecohen@cybergroupstudios.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1538408/CyberGroupStudios_Logo.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/156694/4948342OTS: Cyber Group Studios