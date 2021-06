Kann die Siemens Healthineers-Aktie den Widerstand bei 49,98 Euro überwinden und danach auf 53 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse bestehet bei der Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006) die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie von Siemens Healthineers befindet sich seit dem Allzeittief bei 28,50 EUR aus dem März 2020 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung kletterte die Aktie bis 08. Februar 2021 auf ein Allzeithoch bei 49,98 EUR. Anschließend konsolidierte der Wert in einem symmetrischen Dreieck. Am 15. Juni 2021 kam es zu einem Tagesschlusskurs oberhalb des Dreiecks. Seitdem versucht sich die Aktie über dem Dreieck zu etablieren und das Allzeithoch zu durchbrechen.