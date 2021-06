- Großes Potenzial: 15 Mio. HUAWEI-Kund*innen können ab sofort an allen Bluecode-Akzeptanzstellen bezahlen - Einfache Aktivierung über Kassenschnittstelle des Fullservice-Paymentproviders epay - Geolocation in der App unterstützt Sicht- und Auffindbarkeit von lokalen Händlern

Fullservice-Paymentanbieter epay und die Mobile-Payment-Lösung Bluecode läuten den nächsten Schritt ihrer strategischen Zusammenarbeit ein: Ab sofort können HUAWEI-Kund*innen an allen Bluecode-Akzeptanzstellen bezahlen, und neue Händler können HUAWEI Pay schnell über epay aktivieren.



Bezahlvorgänge sind entscheidende Prozesse für den deutschen Handel. Besonders in Zeiten der Pandemie ist kontaktloses Bezahlen von großer Bedeutung, wie die aktuelle Umfrage des Digitalverbands Bitkom (https://www.google.com/url?q=https: //www.google.com/url?q%3Dhttps://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/In-der- Corona-Krise-entdecken-die-Deutschen-das-kontaktlose-Bezahlen%26amp;sa%3DD%26amp ;source%3Deditors%26amp;ust%3D1617816264704000%26amp;usg%3DAOvVaw0pMfpJ9_Cx8cOri IWzv9mh&sa=D&source=editors&ust=1617816264720000&usg=AOvVaw2tKGDJ_n2BNygmftDe1G7 C) bestätigt. Darüber hinaus gewinnen Digitalisierung und Mobile-Payment an Dynamik. "Die Händler profitieren davon, dass sie über Geolocation in HUAWEI-Endgeräten digital erscheinen'", sagt Christian Pirkner, CEO von Bluecode und führt weiter aus: "Gerade die Kassen-Integration von epay bei 736.000 Kassenplätzen weltweit macht es Händlern leicht, HUAWEI Pay mit Bluecode und seinen Mehrwertdiensten schnell und ohne Zusatzkosten zu aktivieren."

Parallel dazu bieten die über 15 Mio. HUAWEI-Kunden in Deutschland und Österreich riesiges Potenzial für den Handel. Nachdem epay mit der Bluecode-Partnerschaft sein Payment-Portfolio für den Handel um eine innovative mobile Bezahlart erweitern konnte, ist nun die gemeinsame Implementierung von HUAWEI Pay ein weiterer wichtiger Schritt, bequemes QR-Payment im Handel auszubauen. "Unsere Handelspartner profitieren von der einmalig implementierten Kassenschnittstelle, über die Bluecode und HUAWEI Pay aktiviert werden kann, ohne dabei zusätzliche Kosten oder Aufwand für den lokalen Händler zu erzeugen. epay setzt auf optische Zahlverfahren und eine direkte Kassen-Integration, weshalb Bluecode und HUAWEI Pay wichtige strategische Partner für uns sind", sagt Markus Landrock, Managing Director epay DACH und Global Issuing, Payments & Rewards.