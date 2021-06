Mit dem Serviceportal "Meine Finanzen im Griff" persönliche Einsparpotentiale erkennen und nutzen

Nürnberg (ots) - Große Bevölkerungsgruppen sind von Einkommensverlusten durch

Covid-19 betroffen. Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform veröffentlichte dazu

die aktuellen Zahlen.



Allmählich lässt das Pandemiegeschehen in Deutschland nach. Die Lage entspannt

sich langsam und während die Infektionszahlen weiter zurück gehen wird

vielerorts Bilanz gezogen. Nicht nur in der Politik, auch im Privaten wird die

Frage gestellt: "Was hat diese Pandemie gekostet?" In vielen Privathaushalten

konnten beträchtliche Geldsummen gespart werden, weil es während der

Lockdown-Maßnahmen schlicht weniger Möglichkeiten gab, sein Geld auszugeben.

Andererseits gibt es auch viele "Verlierer" der Pandemie, die in finanzielle

Schwierigkeiten geraten sind.







40 Prozent der deutschen Verbraucher Einkommenseinbußen wegen der Krise

hinnehmen mussten. Besonders Kurzarbeiter, Minijobber und Solo-Selbstständige

sind betroffen. Ende April 2021 hatten 16,4 Millionen Haushalte weniger Geld zur

Verfügung. Das waren rund 1,7 Millionen mehr als bei einer Befragung im Oktober

2020. Fast jeder dritte Befragte befürchtet in den nächsten zwölf Monaten seine

finanziellen Verpflichtungen nicht vollständig erfüllen zu können.

Zahlungsprobleme könnten besonders bei den Kosten für Energie, Mieten und

dringende Anschaffungen entstehen. Daher möchten 57 Prozent der befragten

Verbraucher, das sind laut Creditreform hochgerechnet 23,7 Millionen Haushalte,

ihre Ausgaben senken. Sparen möchten sie vor allem im Freizeitbereich, beim

Urlaub und bei der Kleidung.



Beim Sparen und beim Überblick über die persönlichen Finanzen ist die Kredit-

und Finanzmanagementplattform "Meine Finanzen im Griff" sehr hilfreich. Das

Onlineportal wird von dem Nürnberger Unternehmen "Finanzen im Griff" ins Netz

gestellt und bietet verschiedene Tools, um seine persönlichen Finanzen zu

managen. Fast alle monetären Bereiche des Alltags lassen sich darüber einfach

und unkompliziert regeln. Die Plattform ist übersichtlich strukturiert und

intuitiv zu bedienen. Der zentrale Menüpunkt auf dem Serviceportal ist der

Haushaltsrechner zur Einnahmen- und Ausgabenkontrolle. In das digitale

Haushaltsbuch lassen sich sämtliche Einnahmen und Ausgaben eintragen. Die

Anwendung ist nur mit einem geringen zeitlichen Aufwand verbunden und der Nutzer

ist so immer über sein aktuelles Budget auf dem Laufenden. Alle Ausgaben werden

in fixe und variable Kosten getrennt und unterschiedlichen Kategorien

zugewiesen. Das Portal wertet die Eingaben- und Ausgabensituation aus und

erstellt monatliche und jährliche Statistiken. Das sorgt für eine gute

Übersichtlichkeit, die durch verschiedene Diagramme noch erhöht wird.

Neuanschaffungen können in einer Inventarliste erfasst und mit Rechnungsbeleg

und Garantie etc. hinterlegt werden. Für geplante Anschaffungen steht auf der

Plattform ein Finanzierungsrechner zur Verfügung. Unter der Rubrik

Kreditübersicht lassen sich zudem Tilgungspläne und anschauliche Grafiken

erstellen. Darlehnsanfragen und Bonitätschecks können ebenfalls über die

Plattform durchgeführt werden. Außerdem gibt es einen Tarifrechner über den sich

Anbieter von günstigen Versicherungen, Krediten, Strom etc. leicht entdecken

lassen. Ergänzend gibt es noch eine Rubrik mit Finanznews.



Das Onlineportal "Meine Finanzen im Griff" bietet alle Tools, um rasch einen

nachhaltigen Überblick seiner Finanzen zu erhalten, mit seinem Geld

vorausschauend zu planen und unnötige Kosten zu vermeiden.



