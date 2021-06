JEFFERIES belässt SYMRISE AG auf 'Hold'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ryan Tomkins

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 111

Kursziel alt: 103

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Symrise vor Zahlen zum zweiten Quartal von 103 auf 111 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Ryan Tomkins hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Erwartung an das diesjährige Wachstum aus eigener Kraft des Aromen- und Duftstoffherstellers an. Er sieht daraufhin Luft nach oben für die Konzernziele und lobte, die Marktsituation für Unternehmen wie Symrise sei derzeit gut. Dies sei in der hohen Bewertung der Aktie aber schon reflektiert./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2021 / 06:19 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2021 / 20:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.