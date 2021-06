Ausbau der erfolgreichen Public-Private-Partnership: Seed-Investor High-Tech Gründerfonds wird die nächste Fondsgeneration starten (FOTO) Bonn (ots) -



- Nach drei erfolgreichen Fonds und mehr als 600 Seed-Investments wird der High-Tech Gründerfonds (HTGF) die nächste Fondsgeneration auflegen, den HTGF IV.

- Die Strukturierung ist gestartet. Der Seedfonds HTGF IV wird die Module des Zukunftsfonds ergänzen und setzt den Investmentfokus weiter in den Bereichen Digital Tech, Industrial Tech, Chemie und Life Sciences. - "Das Vertrauen in den HTGF ist sehr hoch. Seit 2005 investiert er in junge Technologie-Unternehmen in Deutschland. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Erfolgsgeschichte fortschreiben können", sagt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zur geplanten Fondsrunde.