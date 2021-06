Varta-Aktionäre sind heute in absoluter Partystimmung. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kräftiges Plus von rund fünf Prozent aus. Ein Ansteilsschein kostet nun schon 143,70 EUR. Ist das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein kurzes Intermezzo?

Die Charttechnik zeigt sich nach diesem Anstieg wieder von ihrer besten Seite. Denn die Aktie erklimmt einen neuen Meilenstein. Sofern der Tag auf diesem Niveau endet, überbietet der Wert sein Monatshoch. Bis dato hatten 142,00 EUR diesen Wendepunkt bedeutet. Daher verspricht die Technik absolute Hochspannung.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Aus diesem Blickwinkel ist nämlich eine weitere Rallye wahrscheinlich, weil der Indikator bei 125,15 EUR steht. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

Fazit: Wie es bei Varta weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.