Die HAMBORNER REIT AG (ISIN: DE0006013006) hat in ihrer Prognose eher verhalten auf 2021 geschaut: Stagnation bei Mieterlösen und Bestand mit leicht negativer Tendenz. Gar nicht nach Stagnation und Umbau hören sich die Erfolge der Hamborner im Bereich der in Auflösung und Abwicklung befindlichen Real Märkte. Für drei Objekte aus diesem Komplex konnte man nun Lösungen präsentieren. Und die sollten mindestens so gut, wie die bestehenden Verträge mit Real sein. Eigentlcih noch besser, da neue langfristige Verträge egshclossen werden konnten. Einmal sogar mit einer Flächenerweiterung: