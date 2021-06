Oiltanking Karimun und Matrix Global planen Entwicklung einer Auktionsplattform für Tanklagerkapazitäten in Karimun, Indonesien

DGAP-Media / 22.06.2021 / 11:55

Singapur, 22. Juni 2021 - PT. Oiltanking Karimun ("PTOTK") und Matrix Global Holdings LLC ("Matrix") haben eine Partnerschaft zur Entwicklung eines Auktionsprogramms für Tanklagerkapazitäten in PTOTK's Anlage auf der Insel Karimun in Indonesien gebildet. Auf Basis von Matrix' unternehmenseigener Auktionsplattform plant PTOTK, Tanklagerkapazitäten für raffinierte Produkte zu definierten Mengen und Modalitäten anzubieten. Abhängig vom Ergebnis der Machbarkeitsstudie und der Nachfrage des Marktes planen PTOTK und Matrix, die erste Auktion für ihre Kraftstoff-Tanklagerkapazität bis Ende 2021 durchzuführen. Das Auktionsdatum, die zu versteigernde Kapazität, die Bedingungen und der Prozess werden bekanntgegeben, sobald sich die Parteien über die Fortsetzung des Projektes verständigt haben. Mit der Zusammenarbeit will Oiltanking auf der ersten erfolgreichen elektronischen Online-Auktion für Jet Fuel/USLD-Tanklagerkapazität im Kopenhagener Oiltanking Tanklager von November 2020 aufbauen, bei der die Auktionsplattform von Matrix zum Einsatz kam. Diese Auktion war die erste ihrer Art, bei der bei Oiltanking ein Laufzeitvertrag für einzelne Tanklagerkapazitäten raffinierter Produkte über ein wettbewerbsorientiertes Bieterverfahren versteigert wurde. "Mit der Entwicklung einer digitalen Auktionsplattform für PT. Oiltanking Karimun in Partnerschaft mit Matrix hat Oiltanking einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Digitalisierungs- und Innovationsstrategie erreicht. Dies bekräftigt unsere Vision, der bevorzugte Partner im Bereich der Energielogistik zu sein. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir auch in Zukunft innovative Wege entwickeln, um unsere weltweiten Kunden noch besser zu unterstützen", so Andy Loh, Head of Commercial, Oiltanking Asia Pacific. PT. Oiltanking Karimun ist ein Joint Venture zwischen der Oiltanking GmbH und der Gunvor-Gruppe. Das an einem Wasserstraßenknotenpunkt strategisch günstig gelegene Tanklager verfügt über eine Gesamtkapazität von 730.000 cbm und bedient den wachsenden Bedarf an Mineralölprodukten in Asien.