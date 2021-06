HYLEA-CEO Aimé Hecker schreibt Brief an Anleihegläubiger und erläutert Restrukturierungsplan – AGV am 28.06.2021

turbulente Zeiten liegen hinter der HYLEA Group. Die COVID-19-Pandemie sowie einige einmalige Sonderereignisse haben das operative Geschäft unseres über 100-jährigen Familienunternehmens in den vergangenen Monaten stark beeinträchtigt. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir unser traditionsreiches Unternehmen mit Unterstützung unserer Anleihegläubiger wieder auf Erfolgskurs bringen können. Entsprechende Planungen haben wir entwickelt, Maßnahmen bereits umgesetzt und wir sind dabei, weitere Strukturen so anzupassen, damit die HYLEA Group effizient, profitabel und langfristig erfolgreich am Markt agieren kann.

Seit 1919 ist die HYLEA Group als internationaler Produzent von Paranüssen tätig. Seitdem haben wir uns zu einem wichtigen Player am Nischenmarkt für Paranüsse etabliert und decken inzwischen die gesamte Wertschöpfungskette von der Produktion bis zum Verbraucher transparent für den Endverbraucher ab. Mit unserer Paranussernte schützen wir den bolivianischen Regenwald, da Paranussbäume nur in einem intakten Regenwald wachsen und nicht kultiviert werden können. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag für die nachhaltige, ökologische Entwicklung vor Ort. Auch soziale Projekte in der bolivianischen Region Fortaleza/Pando unterstützen wir, wie z. B. den Bau von Gesundheitsstationen, Strom- und Wasserversorgung sowie Bildungseinrichtungen.

In den vergangenen Jahren war unser Unternehmen von einer Abfolge externer Sondereinflüsse betroffen, die in unserer langen Firmengeschichte einmalig ist. Dies waren witterungsbedingte Verzögerungen beim Bau unserer neuen Fabrik in Fortaleza sowie politische Verwerfungen in Bolivien, von denen unsere Transportwege signifikant beeinträchtigt wurden. Schlussendlich hat die COVID-19-Pandemie zu massiven Einschränkungen unseres operativen Geschäfts geführt. Lieferketten waren unterbrochen, wichtige Kunden- und Geschäftstermine konnten nicht stattfinden und die Produktion musste heruntergefahren werden. Als Folge dieser einmaligen Sondereffekte war es uns nicht möglich, die fälligen Zinsen am 1. Juni 2021 an unsere Anleihegläubiger zu zahlen, was wir zutiefst bedauern. In der Rückschau hätten wir schon früher mit unseren Anleihegläubiger*innen einen Dialog beginnen müssen, um eine dauerhafte Lösung für die Restrukturierung der Anleihe und der Finanzbasis unseres Unternehmens zu entwickeln. Aber sowohl bei uns im Unternehmen unmittelbar als auch bei unseren Kunden entlang der Wertschöpfungskette haben sich die Beeinträchtigungen durch COVID-19 mit zunehmender Dauer der globalen Pandemie in den vergangenen Monaten weiter verschärft. Viele Rückkopplungen von Kunden haben uns dabei leider erst mit Zeitverzögerung erreicht. Aus den Fehlern der Vergangenheit haben wir gelernt und legen nun den Grundstein für eine bessere Kommunikation. Um unser Unternehmen wieder auf Erfolgskurs zu bringen, haben wir einen Restrukturierungsplan für unsere Unternehmensanleihe 2017/2022 entwickelt. Wir bitten Sie in diesem Zusammenhang, an unserer Anleihegläubigerversammlung am 28. Juni 2021 in Frankfurt am Main zahlreich teilzunehmen.