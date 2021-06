Anmerkung der Redaktion: BioNTech ist der Riese unter den Impfstoff-Aktien und wirft weiterhin wahnsinnige Gewinne für Anleger ab. Doch wie wird sich der Aktienkurs in der nächsten Zeit entwickeln? In unserem brandaktuellen Sonderreport gehen wir dem auf den Grund und geben eine ausführliche Analyse der Impfstoff-Aktien. Hier kostenlos abrufen.

BioNTech hat es also geschafft, aus dem Nichts und so schnell wie wahrscheinlich noch nie einen hochwirksamen Impfstoff aus dem Boden zu stampfen. Das ist definitiv nicht allen Impfstoffherstellern gelungen, was die Aktie von BioNTech nochmal aufwertet. Dieser Impfstoff ist zudem auf mRNA-Basis und somit auch für andere Belange noch umso wichtiger!

Hier ist also etwas unglaubliches passiert, was man vorher noch gar nicht so unbedingt so einordnen konnte. BioNTech ist zu einem unfassbaren Big Player binnen kürzester Zeit aufgestiegen und kann grandiose Kursaussichten anbieten! Deshalb nähert sich der Kurs der 200er-Marke und steigt um 0,82 Prozent und 1,55 Euro auf sagenhafte 191,05 Euro an!

Fazit: Die Impfstoff-Aktien wie BioNTech, CureVac & Co. sind derzeit gefragt wie noch nie. In unserer großen Sonderstudie beantworten wir ausführlich, welche Impfstoff-Aktien für Sie die größten Gewinnchancen eröffnen. Diesen können Sie aktuell kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.